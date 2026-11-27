Il nuovo thriller diretto da Claudio Rossi Massimi con Antonio Catania e Vanessa Gravina. Una missione diplomatica rischiosa per trasferire un capolavoro di Tiziano Vecellio a Roma e Atene il 4 dicembre 2026.

Il cinema italiano si prepara a ospitare un thriller d'autore che mescola diplomazia, storia dell'arte e suspense internazionale, con un cast di alto profilo e una produzione di lusso. La pellicola diretta da Claudio Rossi Massimi, scritta dallo stesso regista e prodotta da Lucia Macale per la società Imago Film, è in arrivo nelle sale cinematografiche dal 4 dicembre 2026. Questa data ufficiale di uscita segue una prestigiosa anteprima romana che si svolgerà presso la Galleria Borghese, location iconica che fungerebbe da set centrale per le riprese e per l'atmosfera generale del film.

La Missione Diplomatica Del Capolavoro Di Tiziano Vecellio

Al centro della narrazione si trova una missione tanto prestigiosa quanto delicata e rischiosa, ovvero il trasferimento fisico dell'opera d'arte intitolata "L'amor sacro e l'amor profano" realizzata da Tiziano Vecellio. L'obiettivo è trasportare il dipinto dalle sale della Galleria Borghese di Roma fino all'Ambasciata d'Italia ad Atene, in Grecia. Quello che dovrebbe apparire come un normale passaggio della diplomazia culturale si trasforma invece in una corsa contro il tempo tra la capitale italiana e la Grecia, creando un terreno fertile per la tensione narrativa.

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Il Cast Principale E La Veste Inedita Dei Protagonisti

A guidare il racconto in una veste inedita per il pubblico sono gli amatissimi attori Antonio Catania e Vanessa Gravina, che indossano i panni dei protagonisti principali. Essi sono affiancati da un cast corale di grande rilievo che riunisce nomi come Pino Calabrese, Valentina Olla, Biagio Iacovelli, Leandro Amato, Federico Perrotta, Federica Cifola, Marco D'Angelo, Sara Bianchi, Lucio Dal Maso e Rosario Terranova. Completa la formazione con la partecipazione straordinaria della giornalista Tiziana Ferrario, che interpreta il ruolo di se stessa, aggiungendo un tocco di realismo giornalistico alla storia.

Intrecci Di Potere E Ricatti Tra Roma E La Grecia

La trama si dipana attraverso un misterioso intreccio di ricatti, etica e giochi di potere che si celano dietro le quinte della transazione artistica. La corsa contro il tempo imposta dalla consegna dell'opera crea un ambiente claustrofobico dove le alleanze cambiano rapidamente e il pericolo è sempre alle calcagna dei personaggi principali. L'ambientazione spazia da Roma alla Grecia, trasformando il viaggio diplomatico in un percorso di sopravvivenza intellettuale e fisica per gli interpreti e per gli organizzatori dell'evento culturale.

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La Produzione Di Lucia Macale E Il Ruolo Dell'Imago Film

La produzione è curata da Lucia Macale, che con la Imago Film ha dato vita a questo progetto ambizioso, unendo le competenze tecniche a una visione artistica netta. Il film punta a offrire un'esperienza immersiva che va oltre il semplice thriller, toccando temi come la tutela del patrimonio culturale e le complessità delle relazioni internazionali. L'anteprima romana nella Galleria Borghese rappresenta un evento culturale a sé stante, anticipando l'uscita nazionale prevista per il 4 dicembre 2026.

Impatto Culturale E Prossime Scalette Del Film

Con un'uscita fissata per il 4 dicembre 2026, la pellicola si colloca nel pieno della stagione cinematografica invernale, pronta a catturare l'attenzione del pubblico italiano ed europeo. La scelta di ambientare la vicenda in luoghi reali e storici come la Galleria Borghese e l'Ambasciata d'Italia ad Atene rafforza la credibilità narrativa e offre uno sfondo visivo di grande impatto. Gli spettatori potranno seguire le vicende dei personaggi interpretati da Catania e Gravina, immergendosi in un mondo dove l'arte diventa strumento di potere e la diplomazia nasconde segreti pericolosi.