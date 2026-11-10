Thune e Jordan guideranno i repubblicani all'opposizione al Congresso

I repubblicani scelgono John Thune al Senato e Jim Jordan alla Camera per guidare il partito contro il Congresso a guida democratica che si insedierà a gennaio.

Martedì 10 novembre 2026 il Partito Repubblicano ha scelto John Thune, leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, e Jim Jordan, presidente della Commissione Giustizia della Camera, per guidare il gruppo nella nuova fase politica. Il voto arriva una settimana dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di medio termine, che ha fatto perdere al partito il controllo di entrambe le Camere.

Il Congresso sarà controllato dai democratici a partire da gennaio e resterà in carica per gli ultimi due anni del secondo mandato del presidente Donald Trump. La decisione dei repubblicani definisce il ruolo che il partito intende svolgere come forza di minoranza nel periodo finale della presidenza.

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Thune guida i senatori repubblicani dopo la sconfitta

John Thune, senatore repubblicano del South Dakota, è stato scelto per acclamazione dai senatori del suo partito durante una riunione a porte chiuse. Il suo incarico è contrastare le iniziative democratiche che i repubblicani non approvano, anche ricorrendo all'ostruzionismo parlamentare, noto come filibuster.

Thune, 65 anni, è noto per uno stile di leadership basato sulla ricerca del consenso ed è stimato sia dai repubblicani sia dai democratici. Il regolamento del filibuster impone che la maggior parte delle leggi sia approvata con almeno 60 voti su 100 senatori, quindi i democratici avranno bisogno del sostegno repubblicano per far avanzare le grandi iniziative.

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Parlando con i giornalisti, Thune ha riconosciuto che il partito non controllerà più l'agenda del Senato nel 2027. Ha però assicurato che i repubblicani saranno molto attivi nel affermare le proprie priorità conservatrici durante tutto l'iter legislativo.

Jordan conquista la leadership alla Camera

Jim Jordan è stato eletto leader della minoranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti, sconfiggendo con voto segreto il leader della maggioranza Steve Scalise. Lo speaker Mike Johnson ha scelto di non candidarsi alla leadership del gruppo.

Jordan, 62 anni, è stato eletto per la prima volta nel 2006 per rappresentare un collegio rurale profondamente conservatore nel nord dell'Ohio. È stato tra i fondatori dello House Freedom Caucus, gruppo che l'ex speaker repubblicano John Boehner definì un gruppo di terroristi legislativi. Il suo ruolo come combattivo alleato di Trump lo porta ora in prima linea nella difesa dell'agenda del presidente alla Camera.

Il passato sportivo di Jordan, che da campione di wrestling è diventato allenatore alla Ohio State University, è tornato al centro del dibattito nel 2018. Alcuni ex studenti lo accusarono di aver ignorato i diffusi abusi sessuali compiuti dal medico della squadra di wrestling ai danni degli atleti, quando Jordan era assistente allenatore. Jordan ha respinto tutte le accuse e un'indagine universitaria non ha trovato prove concrete che sapesse degli abusi, mentre alcuni ex lottatori hanno sostenuto che gli abusi fossero noti e che lo stesso rapporto abbia registrato denunce di voyeurismo davanti allo staff tecnico.

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Lo scontro con i democratici nei prossimi due anni

I repubblicani intendono usare la maggioranza residua e le regole parlamentari per frenare l'agenda democratica nei prossimi due anni. La scelta di Thune e Jordan mostra due approcci diversi, uno orientato al compromesso al Senato e uno più combattivo alla Camera.

Dopo le elezioni di medio termine, Thune ha promesso che i repubblicani lavoreranno con Trump per bloccare quello che ha definito l'estremismo democratico. Il partito si opporrà anche a qualsiasi tentativo dei democratici di smantellare i risultati ottenuti, tra cui la sicurezza dei confini e le nomine giudiziarie.

Né i democratici né i repubblicani dispongono dei due terzi dei voti necessari per superare un eventuale veto presidenziale. Questo significa che, secondo quanto riportato, la capacità del Congresso di imporre la propria linea dipenderà dalla collaborazione bipartisan e dal regolamento del Senato.