Tia Williams, 21 anni, ha lasciato l'università per diventare macellaia di selvaggina. Guadagna 3.000 sterline mensili con la sua attività sostenibile nel Shropshire.

Tia Williams, una giovane professionista di 21 anni originaria di Shrewsbury nello Shropshire, ha costruito una redditizia carriera come macellaia specializzata in selvaggina, rinunciando alla formazione accademica tradizionale per seguire la propria passione manuale. Con un fatturato mensile che si aggira intorno alle 3mila sterline, equivalenti a circa 3.500-3.600 euro, la 21enne ha trasformato un hobby legato alla caccia e alla preparazione della carne in un'attività imprenditoriale strutturata e riconosciuta a livello locale.

Il percorso professionale di Tia Williams

Il percorso di Tia Williams non è iniziato con l'iscrizione universitaria, ma in una fattoria locale dove, all'età di 12 anni, ha macellato per la prima volta un animale. Inizialmente interessata alla carriera veterinaria, ha compreso presto che la scuola e gli ambienti chiusi non facevano per lei, preferendo il lavoro all'aria aperta e l'uso pratico delle mani. Questa scelta si è consolidata nel tempo, portando Tia a saltare le lezioni scolastiche per svolgere volontariato in un mattatoio locale, un'attività che la sua insegnante interpretava erroneamente come malattia.

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La svolta decisiva è avvenuta nel 2020, durante la pandemia quando le scuole sono rimaste chiuse, periodo in cui Tia ha perfezionato le sue abilità nella preparazione della carne. Successivamente, a 16 anni, dopo aver superato l'esame annuale di poco, si è iscritta a un istituto tecnico locale, completando un apprendistato che le garantiva 800 sterline al mese. Nel 2024, mentre frequentava ancora il college, ha avviato la sua attività indipendente, utilizzando attrezzature acquistate per la prima volta, come un'etichettatrice e una macchina per il vuoto, per vendere la selvaggina trattata nella sua cucina ad amici e parenti.

Come funziona il business della selvaggina

L'azienda di Tia Williams, denominata T.W. Game, è nata dalle vendite dirette a un prezzo iniziale di 40 sterline per pezzo, per poi espandersi rapidamente grazie a un sito web che consente ordini online con spedizione in tutto il Regno Unito. La 21enne opera in una zona caratterizzata da un'alta densità di cervi selvatici, sfruttando questa risorsa naturale per produrre carne sostenibile. Per gestire l'aumento della domanda, ha convertito una stanza della fattoria di famiglia in un laboratorio di lavorazione, specializzandosi principalmente nella carne di cervo, ma offrendo anche fagiani, conigli e pernici.

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La gestione operativa di T.W. Game richiede un impegno costante, con Tia che abbatte personalmente gli animali quando possibile o ne acquista da amici locali quando la caccia non è fattibile. La struttura del prezzo è studiata per rimanere accessibile ai consumatori, mantenendo costi contenuti grazie alla provenienza della carne da animali selvatici. L'attività ha raggiunto un livello di produzione tale da richiedere la gestione di circa dieci ordini settimanali aggiuntivi alle vendite dirette, consolidando la reputazione del marchio nel settore della selvaggina locale.

Riconoscimenti e prospettive future di Tia Williams

Il successo commerciale di Tia Williams è stato ufficializzato nel 2026 con la vittoria del Rural Farmers Award, un premio dedicato alla sostenibilità che ha riconosciuto il valore del suo lavoro rispetto a grandi aziende consolidate nel settore. Questo traguardo ha rappresentato una significativa iniezione di fiducia, confermando la validità del suo modello di business piccolo ma efficiente. Tia continua a bilanciare l'attività indipendente con un lavoro part-time in un'altra macelleria, dove percepisce ulteriori 1.400 sterline mensili, rifiutando di lasciare questo impiego per senso di gratitudine verso i colleghi.

La storia di Tia Williams sottolinea l'importanza del legame tra agricoltura e consumo alimentare, promuovendo un approccio trasparente sull'origine del cibo. Nonostante le sfide burocratiche e la rarefazione di giovani professionisti in questo settore, la 21enne rappresenta un caso di successo imprenditoriale basato sulla passione personale e sull'etica del lavoro manuale, dimostrando come le alternative alla carriera universitaria possano offrire percorsi professionali redditizi e soddisfacenti nel mercato britannico attuale.