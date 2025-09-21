Tian'anmen e Bologna: la memoria come campo di battaglia

Un confronto tra la repressione di Tian'anmen e la strage di Bologna, con un focus sul ruolo della memoria e della giustizia.

Nel 1989, durante i miei studi all'Università Normale di Pechino, fui testimone dell'ingresso dei carri armati e della loro brutale dimostrazione di forza. Oggi, in Cina , coloro che non possono dimenticare, come i familiari delle vittime, vivono nell'isolamento. Non esiste un luogo di commemorazione pubblica, come una lapide con i nomi delle vittime, come accade a Bologna .

Il processo a Chow Hang-tung, previsto a Hong Kong, impedisce che la memoria di quei giorni tragici possa essere condivisa pubblicamente, nemmeno lì.\Vivo in Asia dal 1988. Dopo Pechino, mi sono spostata a Tokyo, poi a Hong Kong, Shanghai, Kathmandu, e di nuovo a Hong Kong. Sono autrice di diversi libri, l'ultimo dei quali è stato pubblicato da Add Editore nel 2022. Faccio parte dell'associazione di giornalisti Lettera22. Scrivo sia in italiano che in inglese, parlo una decina di lingue (con più o meno competenza a seconda della lingua) e sono poetessa e ceramista. Il 3 novembre a Hong Kong, la città che chiamo casa da molti anni, si terrà il processo all'avvocata Chow Hang-tung, accusata di istigazione alla sovversione per aver 'sfruttato' una data 'sensibile' attraverso post online. Chow Hang-tung, quarantenne, era la presidente dell'Alleanza di Hong Kong, il gruppo che ogni 4 giugno organizzava eventi commemorativi al Parco di Victoria, in memoria della sanguinosa repressione delle proteste di Tian'anmen del 1989. Il gruppo, da sempre sostenitore dei movimenti patriottici e democratici in Cina, è stato colpito dopo l'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino nel 2020, una mossa volta a reprimere le manifestazioni pro-democrazia che avevano scosso Hong Kong l'anno precedente. Nonostante le significative differenze, oggi, in termini di libertà politiche, Hong Kong assomiglia molto di più al resto della Cina, e chi, come Chow, si batteva per il pluralismo politico e la verità storica si trova ad affrontare una giustizia che equipara le critiche al governo con tradimento e sovversione. La memoria devastante di Tian'anmen, di cui Hong Kong si era fatta carico, non può più essere resa pubblica.\Queste veglie erano importanti per la città, che con quell'appuntamento annuale si affermava libera, ma anche per me, che nel 1989 studiavo all'Università Normale di Pechino e fui testimone diretto dell'ingresso dell'esercito e dei carri armati nella capitale cinese, e della loro brutalità. Il processo a Chow Hang-tung, che mira a soffocare la memoria di Tian'anmen anche a Hong Kong, e in qualche modo a cancellare anche la mia personale, mi porta a riflettere su come sono andate le cose in Italia con la memoria della strage di Bologna del 2 agosto 1980, un evento apparentemente distante, ma con molti punti in comune. Dopo quarantacinque anni, la strage non è più un 'mistero italiano', soprattutto grazie alla determinazione dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, creata l'1 giugno 1981 per 'ottenere con ogni mezzo la giustizia dovuta', come recita lo statuto. Nonostante gli insabbiamenti e i depistaggi, oggi conosciamo i responsabili, abbiamo condanne definitive in Cassazione e possiamo ricordare i colpevoli e le vittime. L'ultima commemorazione si è svolta con questa certezza nella stessa settimana in cui è stato annunciato il processo a Chow. In quel tragico 2 agosto 1980, ero in vacanza in Calabria, in campeggio al mare, con mio padre. Nel mio ricordo, confondo quei giorni con altre vacanze d'infanzia, ma del 2 agosto, rivedo con nitidezza il bar-ristorante con il televisore fissato in alto, verso l'angolo a destra, e le persone che si avvicinavano, colpite dal silenzio terribile della sala, volgendo lo sguardo alla televisione, cercando di dare un senso alle immagini. In modo strano, come si ricordano dettagli insignificanti per decenni, vedo ancora con precisione la figura di un uomo dai capelli bianchi che quasi cadde nell'afferrare lo schienale di una sedia su cui voleva sedersi: gli occhi allo schermo, la bocca aperta in un'espressione di dolore, inconsapevole dei movimenti del corpo. Senza motivo apparente, quell'uomo è impresso per sempre nella mia memoria. Indossava pantaloncini chiari e le sue gambe erano un po' scottate dal sole. Nel mio ricordo, io ero immobile. Forse incredula? Certamente incerta su come quelle immagini dovessero essere messe in relazione alla realtà della stazione, la stazione di Bologna, la mia città, quella da cui partivamo per le gite in famiglia e da cui aspettavamo l'arrivo della nonna. Il tetto della parte sinistra crollato, le assi esposte, l'orologio a cui mancava una parte del quadrante, fermo alle 10:25, il caos e l'impossibilità di concepire un luogo familiare tramutato nell'orrore, macerie e persone coperte di sangue, polvere, calcinacci. E un dolore brutale che attraversava lo schermo, arrivando fino a noi che guardavamo dal ristorante di un campeggio al mare. Inizialmente si parlò di un'esplosione di una caldaia, ma la speranza di un incidente si dissolse, lasciando spazio alla devastante realtà che quella distruzione fosse il risultato di un atto umano: ottantacinque morti, più di duecento feriti. Bologna, già dal 6 agosto, durante i funerali in Piazza Maggiore, dimostrò che non si sarebbe lasciata sopraffare dal dolor





