Tibet esilio: Penpa Tsering critica Trump per silenzio sui diritti umani

Penpa Tsering, leader del governo tibetano in esilio, esprime delusione per l'assenza di temi sui diritti umani nelle trattative USA-Cina di Donald Trump, definendo il silenzio un rischio per Pechino.

Penpa Tsering, leader del governo tibetano in esilio, ha espresso profonda delusione per la mancanza di attenzione dedicata ai diritti umani nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina sotto l'amministrazione del presidente Donald Trump, dichiarando che una strategia commerciale esclusiva rischia di rafforzare Pechino.

Il Sikyong, figura a capo dell'amministrazione centrale tibetana stabilita in India, ha sottolineato durante un'intervista con Reuters che il sostegno di Washington verso il Tibet rimane sostanzialmente stabile, sebbene la regione non compaia nelle priorità presidenziali. Washington, infatti, sta concentrando i suoi sforzi diplomatici sul commercio, sulla sicurezza nazionale e su altri temi strategici nel dialogo con la Cina.

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Assenza del Tibet nell'agenda presidenziale USA

Donald Trump non ha mai menzionato il Tibet né i diritti umani nelle sue dichiarazioni pubbliche, un silenzio che Penpa Tsering ha descritto come un vuoto significativo durante una recente visita a Washington. L'esilio ha ammesso che l'amministrazione Trump si sta concentrando su altri fronti, lasciando il Tibet fuori dall'agenda politica di alto livello nonostante l'interesse storico degli Stati Uniti per la causa tibetana.

La Cina rivendica il controllo sul Tibet dal 1950, definendo l'annessione una liberazione pacifica dalla servitù feudale, una narrativa respinta dai gruppi per i diritti umani internazionali e dagli esiliati tibetani. Questi ultimi continuano a denunciare un regime oppressivo nelle aree a maggioranza tibetana, accuse che Pechino contesta fermamente sostenendo di aver portato sviluppo a una società un tempo arretrata.

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Ruolo di Marco Rubio e sostegno bipartisan

Nonostante la mancanza di menzioni presidenziali, il Tibet gode di un forte sostegno bipartisan nel Congresso americano, con Penpa Tsering che definisce gli Stati Uniti il partner internazionale più importante per il movimento degli esiliati. L'Amministrazione Centrale Tibetana mantiene canali di comunicazione attivi con il Dipartimento di Stato, dove Marco Rubio è stato identificato come un sostenitore storico di leggi a favore del Tibet quando ricopriva la carica di senatore.

Sebbene i tagli agli aiuti esteri del Dipartimento di Stato abbiano ridotto del cinquanta percento i fondi destinati al Tibet nell'anno precedente, Penpa Tsering ha espresso ottimismo riguardo al ripristino dell'intero finanziamento previsto per il resto dell'anno. Inoltre, ha notato con favore che l'attuale amministrazione Trump ha nominato un coordinatore speciale per le questioni tibetane nel secondo anno di mandato, un passo avanti rispetto al quarto anno del primo termine di Trump.

Strategia diplomatica e rischi del bargaining

Penpa Tsering non si aspetta che il Tibet venga incluso nelle prossime riunioni pianificate tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terranno durante il summit APEC la prossima settimana e al summit del G20 in Florida il mese successivo. Ha suggerito che questa esclusione potrebbe essere preferibile per evitare che la questione tibetana diventi un筹码 (bargaining chip) nelle più ampie negoziazioni commerciali e strategiche tra le due potenze mondiali.

Secondo il leader tibetano, a volte è meglio non essere parte del tavolo negoziale rispetto al rischio di essere utilizzati come leva da Pechino, una nazione che lui descrive come abile nel creare leve di pressione. Ha infatti affermato che il silenzio americano sui diritti umani, mantenendo la rotta commerciale, alimenta il potere cinese in modo pericoloso.

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Politiche di assimilazione e critica alle potenze occidentali

Penpa Tsering ha criticato duramente i governi occidentali per la loro eccessiva concentrazione sui legami commerciali ed economici con la Cina, a scapito delle preoccupazioni sui diritti umani. Ha definito questa tendenza come un atto controproducente che indebolisce la posizione morale dell'Occidente, paragonando la Cina a un drago che morde, ma che viene comunque nutrito. Ha accusato anche alcuni critici interni americani del regresso democratico di lisciare il pelo alla Cina.

Il leader ha evidenziato le politiche cinesi di "unità etnica e progresso", definendole strumenti mirati a indebolire l'identità, la lingua, la religione e la cultura tibetane. Ha notato che le autorità cinesi stanno diventando sempre più aperte riguardo a queste politiche di assimilazione e che finora hanno affrontato ben poca opposizione internazionale, confermando la necessità di un dibattito più equilibrato tra commercio e diritti fondamentali.