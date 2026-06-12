Ticket contraffatti e soldi intascati: la truffa al casello autostradale in Sicilia

Sei dipendenti del Consorzio autostrade siciliane e di una società di manutenzione sono stati sospesi per aver sostituito i biglietti originali con contraffatti, intascando la differenza. 266 episodi di peculato tra novembre 2025 e gennaio 2026 sull'autostrada Palermo-Messina.

Un ingegnoso ma illecito stratagemma ha permesso a sei dipendenti del Consorzio autostrade siciliane e di una società privata di manutenzione di intascare denaro sottratto agli automobilisti in transito sull autostrada Palermo -Messina.

Il meccanismo era semplice: quando un conducente pagava il pedaggio in contanti, il casellante accettava la banconota, ad esempio da dieci euro, ma invece di inserire il biglietto originale nel ricevitore di pista, utilizzava un biglietto contraffatto di valore inferiore, come 90 centesimi. La differenza, oltre nove euro, finiva nelle tasche del dipendente. Il biglietto originale veniva poi smagnetizzato con una spillatrice e gettato via, per evitare tracce.

In alcuni casi, gli indagati disattivavano le corsie automatiche per dirottare i veicoli verso il loro sportello, aumentando così le opportunità di frode. La truffa è stata scoperta dalla Procura di Termini Imerese, che ha coordinato le indagini della Polizia Stradale di Buonfornello. Gli episodi contestati sono 266, avvenuti tra novembre 2025 e gennaio 2026.

Le somme sottratte variavano da 7 a 15 euro per ogni transazione, con un accumulo totale per ciascun indagato compreso tra 99 e 803 euro nel periodo considerato. A destare sospetti è stato lo stesso Consorzio autostrade siciliane, che ha notato anomalie sistematiche negli incassi di alcuni caselli dell A20, con una sproporzione evidente tra i transiti registrati e le somme versate.

Le indagini hanno poi documentato le frodi attraverso intercettazioni ambientali e videoriprese all interno e all esterno dei gabbiotti di esazione. Il Giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese, Irina Cirincione, ha emesso un provvedimento di sospensione temporanea dall esercizio del pubblico servizio per sei mesi nei confronti di tutti e sei gli indagati. L accusa è di peculato, per essersi appropriati del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.

Durante l interrogatorio preventivo, i casellanti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La vicenda ha suscitato indignazione tra gli automobilisti, che hanno subito un danno economico diretto, e sollevato interrogativi sulla vigilanza interna. Il Consorzio autostrade siciliane ha dichiarato di aver collaborato pienamente con le autorità e di aver già avviato procedure per rafforzare i controlli. La truffa, per quanto di importi singolarmente modesti, ha un impatto significativo se si considera la frequenza e la sistematicità delle azioni.

Gli inquirenti non escludono che possano emergere ulteriori episodi, e le indagini proseguono per accertare eventuali complicità o responsabilità di livello superiore. Il metodo utilizzato, basato sulla sostituzione dei biglietti, dimostra una conoscenza approfondita del sistema di esazione e delle sue debolezze. La magistratura sottolinea la gravità del reato, che mina la fiducia nel servizio pubblico e danneggia l intera collettività. La notizia ha avuto ampia eco sui media locali, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Intanto, i sei indagati restano sospesi dal servizio, in attesa del processo. La loro difesa potrebbe basarsi sulla mancanza di prove dirette o sulla contestazione della quantificazione delle somme.

Tuttavia, le riprese video e le intercettazioni costituiscono elementi probatori robusti. Il caso è destinato a diventare un precedente importante per la lotta alle frodi nei caselli autostradali italiani





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