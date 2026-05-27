Tifoso Juventus ferito gravemente durante scontri prima del derby con la Torino

Marco Basocci, 36 anni, è stato colpito alla testa con un oggetto sconosciuto e si trova in terapia intensiva alle Molinette di Torino. Le condizioni del tifoso sono gravi e la prognosi è riservata.

Un tifoso della Juventus è stato ferito gravemente durante gli scontri prima del derby con la Torino . Marco Basocci, 36 anni, è stato colpito alla testa con un oggetto sconosciuto e si trova in terapia intensiva alle Molinette di Torino .

Le condizioni del tifoso sono gravi e la prognosi è riservata. Gli investigatori stanno ricostruendo gli eventi che hanno portato allo scontro e stanno analizzando un vasto materiale video per identificare responsabilità individuali e collettive. La dinamica degli eventi è ancora aperta e si lavora per chiarire la natura dell'oggetto che ha colpito Basocci.

La Procura di Torino sta coordinando le indagini e la Squadra Mobile sta seguendo il filone del ferimento, mentre la Digos sta ricostruendo l'intero quadro dei disordini. Gli scontri sono stati provocati da una sequenza di tensioni tra i tifosi della Juventus e della Torino, partiti dallo stadio Filadelfia e diretti verso l'area della Curva Maratona.

Le forze dell'ordine hanno cercato di disperdere i gruppi con oltre 150 lacrimogeni, ma la situazione si è fatta più confusa e il tifoso è stato colpito alla testa. La ricostruzione degli eventi è ancora in corso e si lavora per identificare responsabilità individuali e collettive





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