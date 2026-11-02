TikTok assume a Milano: nuovo ruolo e-commerce, stipendio 33.600 euro

TikTok lancia una nuova posizione a Milano per gestire creator ed e-commerce. Stipendio base di 33.600 euro con obiettivi di lancio entro il 2027.

TikTok ha annunciato l'avvio di una nuova iniziativa strategica volta a strutturare internamente il team dedicato alla gestione della community dei creator e allo sviluppo dell'ecosistema di e-commerce della piattaforma. Questa mossa operativa è parte integrante della strategia di crescita digitale dell'azienda e prevede l'apertura di un canale di assunzione specifico con sede a Milano. L'avvio ufficiale di tali attività, che riguardano la gestione operativa del progetto TikTok Shop Operations, è previsto per la fine del 2027, segnando un punto di svolta nell'integrazione tra intrattenimento digitale e vendite dirette.

Dettagli retributivi e sede di lavoro

Per questa specifica posizione aperta, la retribuzione annua lorda iniziale è stata fissata a 33.600 euro. Tale importo corrisponde alla sede milanese ed è stato determinato in piena conformità con quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, comunemente noto come CCNL. Il contratto di riferimento riguarda i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi ed è stato firmato dalle parti sociali che includono Confcommercio. La struttura salariale prevede, oltre al fisso, la possibilità di integrare il pacchetto retributivo con eventuali bonus discrezionali, incentivi legati ai risultati e restricted stock units, strumenti tipici del mercato azionario che premiano la performance a lungo termine.

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Requisiti e competenze richieste

I candidati interessati a candidarsi per la posizione devono possedere, oppure essere in procino di conseguire, una laurea di primo o di secondo livello. È richiesto di dimostrare un'ottima conoscenza scritta e parlata delle lingue italiana e inglese, competenze fondamentali per operare in un contesto internazionale e multiculturale. Tra le soft skills essenziali figurano spiccate capacità analitiche, organizzative e di pianificazione di campagne online e offline, abilità che permettono di coordinare efficacemente le attività legate alla crescita della piattaforma.

Tra i requisiti preferenziali, considerati per l'accesso privilegiato alla selezione, figurano precedenti esperienze di tirocinio o progetti concretizzati nei settori dell'e-commerce, dei social media o della creator economy. L'esperienza pregressa nella gestione di workshop ed eventi formativi è valutata con grande attenzione, così come il fatto di aver operato in prima persona come content creator. Questa preferenza mira a selezionare profili che comprendano intuitivamente le dinamiche del mercato digitale e le esigenze della community di creatori.

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Compiti quotidiani e responsabilità

Una volta assunta, la figura selezionata si occuperà quotidianamente di gestire le relazioni con i creator, assicurando un supporto costante e una comunicazione efficace. Tra le mansioni principali vi è la definizione dei piani operativi mirati ad aumentare la produzione di contenuti di qualità e, di conseguenza, a incrementare le vendite complessive sulla piattaforma. L'incaricato sarà anche responsabile dell'organizzazione di eventi e di sessioni di formazione dedicate alle policy della piattaforma, garantendo il rispetto delle linee guida e l'aggiornamento costante dei creator coinvolti.

Un altro aspetto cruciale del ruolo consiste nel facilitare le partnership strategiche tra brand e creator, creando ponti concreti che permettano una sinergia efficace tra le imprese commerciali e gli influencer digitali. Inoltre, l'attività quotidiana includerà l'analisi dei dati sulle prestazioni tramite gli strumenti interni dell'azienda, una pratica indispensabile per misurare l'efficacia delle campagne e ottimizzare le strategie future. Questo approccio basato sui dati consentirà di adattare le iniziative alle dinamiche mutevoli del mercato e alle preferenze degli utenti.

La creazione di questa figura professionale a Milano evidenzia l'importanza che l'azienda attribuisce alla crescita dell'ecosistema commerciale integrato. L'obiettivo è quello di trasformare la piattaforma in un canale di acquisto completo, dove la scoperta del prodotto avviene naturalmente attraverso i contenuti creativi. Questo modello si differenzia dalle tradizionali strategie di e-commerce, poiché unisce il potere della narrazione digitale con la transazione diretta, riducendo il percorso tra la scoperta e l'acquisto.

Le attività di gestione della community dei creator rappresentano il cuore di questa operazione. Non si tratta solo di selezionare influencer, ma di costruire un ambiente fertile dove i creator possano svilupparsi professionalmente, utilizzando gli strumenti forniti dalla piattaforma. La formazione continua sulle policy è essenziale per mantenere standard elevati di qualità e sicurezza, tutelando sia gli utenti che i brand che decidono di investire nella piattaforma.

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L'analisi dei dati permetterà di identificare le trend emergenti e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti nei comportamenti di consumo. La capacità di pianificare campagne sia online che offline sarà determinante per creare esperienze immersive per gli acquirenti. L'integrazione tra il mondo fisico e quello digitale sarà facilitata da eventi fisici organizzati dall'azienda, che serviranno a rafforzare il senso di appartenenza alla community e a promuovere l'ecosistema di vendita.

La struttura retributiva, con la sua componente variabile legata agli stock, allinea gli interessi dei nuovi assunti con quelli dell'azienda. Questo meccanismo incentivante premia chi contribuisce attivamente alla crescita del valore dell'ecosistema. La selezione a Milano, città key per il marketing e il commercio in Italia, conferma la volontà di radicarsi nel tessuto economico locale, sfruttando il talento disponibile e le competenze specifiche del territorio. L'avvio previsto entro il 2027 lascia ampio spazio per la preparazione e l'addestramento delle risorse umane che andranno a comporre questo nuovo team operativo.