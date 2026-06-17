Tim Summer Hits: Carlo Conti e Andrea Delogu tornano con la carovana di concerti gratuiti a Piazza del Popolo

Il Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, torna per la quinta edizione con una carovana di concerti gratuiti a Piazza del Popolo dal 21 al 24 giugno. Lo show, che andrà in onda su Rai 1 e Rai Radio 2, vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani. La manifestazione si allarga anche alla luce del sole, diventando un villaggio diurno dove i fan possono lasciare messaggi ai propri beniamini. Il direttore di Rai Entertainment, Williams Di Liberatore, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di portare sulla rete ammiraglia un altro grande appuntamento live capitolino. Carlo Conti, che festeggia 14 anni di matrimonio, ha espresso la sua felicità nel fare cose che riguardano la musica e Roma, la sua seconda casa. Andrea Delogu, invece, ha dichiarato che non manderà un messaggino di autocandidatura per Sanremo, ma se la chiamata non dovesse arrivare non se la prenderebbe affatto.

Il Tim Summer Hits , condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu , torna per la quinta edizione con una carovana di concerti gratuiti a Piazza del Popolo dal 21 al 24 giugno.

Lo show, che andrà in onda su Rai 1 e Rai Radio 2, vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani, tra cui Achille Lauro, Aiello, Alex Britti e molti altri. La manifestazione si allarga anche alla luce del sole, diventando un villaggio diurno dove i fan possono lasciare messaggi ai propri beniamini. Il direttore di Rai Entertainment, Williams Di Liberatore, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di portare sulla rete ammiraglia un altro grande appuntamento live capitolino.

Carlo Conti, che festeggia 14 anni di matrimonio, ha espresso la sua felicità nel fare cose che riguardano la musica e Roma, la sua seconda casa. Andrea Delogu, invece, ha dichiarato che non manderà un messaggino di autocandidatura per Sanremo, ma se la chiamata non dovesse arrivare non se la prenderebbe affatto





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