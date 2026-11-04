Tinto Brass e il cinema del desiderio tra sguardo e libertà femminile

Un ritratto del cinema di Tinto Brass, tra voyeurismo, figure femminili complesse, uomini prigionieri del desiderio e attrici che hanno attraversato la sua filmografia.

Tinto Brass lascia un immaginario che ha suscitato scandalo, alimentato discussioni e diviso la critica, mantenendo però una riconoscibilità rara nel panorama del cinema italiano.

Anticonformista fin dagli esordi sperimentali, il regista approda al cinema erotico attraverso un percorso che trova il suo centro nello sguardo. I suoi personaggi sono osservati, inseguiti, moltiplicati dagli specchi e dalle prospettive della macchina da presa. Il suo è un cinema dichiaratamente voyeuristico, che trasforma il vedere e il desiderio di vedere sempre di più nella ragione stessa della messa in scena.

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La divisione netta tra donne e uomini nei film di Tinto Brass

Lo spettatore non è mai un osservatore neutrale: viene coinvolto, complice e spesso imbarazzato da ciò che guarda. Nella maggior parte dei suoi film si delinea una divisione netta. Da una parte ci sono le donne, astute, libere, impertinenti e sincere. Dall'altra ci sono gli uomini, goffi, ingenui e decisamente meno svegli.

Le donne di Brass non sono semplici muse da contemplare: le loro forme diventano l'ossessione e la condanna degli uomini, ma non di loro stesse. È una delle tensioni più evidenti del suo cinema. Le donne occupano il centro dell'inquadratura, eppure sono gli uomini a restare prigionieri del desiderio, incapaci di governarlo e spesso ridicolizzati dalla stessa regia.

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Questa dinamica non risolve le ambiguità del suo sguardo, che resta sospeso tra la celebrazione della libertà femminile e l'insistenza con cui ne mette in scena il corpo. Proprio in questa oscillazione si concentrano le critiche più dure e, allo stesso tempo, l'interesse che il pubblico e gli studiosi continuano a riservare alla sua opera. A dare vita a queste contraddizioni sono state interpreti con esperienze, ambizioni e sensibilità molto diverse tra loro.

Attraversare la sua filmografia significa incontrare attrici già affermate, esordienti diventate improvvisamente popolari e professioniste che, dopo l'esperienza con il regista, hanno cercato altri personaggi, altri registi e altre possibilità espressive. Alcune hanno vissuto il lavoro con Brass come un trampolino, altre come un marchio difficile da cancellare. Il loro contributo, al di là delle polemiche, ha permesso di costruire figure femminili complesse, che spesso sfuggono alla semplice etichetta della provocazione.

Il desiderio nascosto e i giochi di specchi nelle storie di Brass

Tra le protagoniste più discusse compaiono personaggi che incarnano il tema del desiderio come qualcosa che non si riesce a dire apertamente. In una delle storie più note, una moglie di un anziano professore inglese, nella Venezia fascista, vive dentro un matrimonio in cui la passione passa attraverso ciò che resta non detto. Il marito le lascia trovare il proprio diario, affidando alle pagine le fantasie che vorrebbe condividere con lei.

La donna risponde scrivendone uno suo, nel quale racconta l'attrazione per il fidanzato della figlia. Il desiderio esce così dalle stanze del matrimonio e diventa un gioco di specchi, di confessioni e di rivalse silenziose. In altre pellicole il desiderio prende il ritmo della commedia popolare. Nella provincia padana dei primi anni Cinquanta, una giovane donna gestisce una locanda mentre attende notizie del marito disperso in guerra.

Intorno a lei si affollano uomini molto diversi: un camionista, un corteggiatore anziano e generoso, un giovane americano e un cameriere. Lei li osserva, li desidera, li mette alla prova. Gli uomini entrano ed escono dalla sua vita, mentre lei resta padrona del proprio spazio e delle proprie decisioni. È una delle immagini più coerenti del cinema di Brass, in cui la libertà femminile non è un ideale astratto ma una pratica quotidiana.

Anche la memoria e la delusione sentimentale hanno un ruolo centrale in alcune storie. Francesca Dellera interpreta una donna che l'uomo torna a cercare a Roma nel tentativo di ritrovare una passione vissuta durante la guerra. Il personaggio entra nel racconto attraverso i ricordi dell'uomo, carichi di aspettative che il nuovo incontro finirà per incrinare. All'entusiasmo iniziale seguono incomprensioni e insofferenza, perché il passato non può essere restituito identico.

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Questa figura racconta lo scarto fra fantasia ed esperienza, fra l'immagine che ci si costruisce di una persona e la realtà che si presenta davanti agli occhi. Un'altra protagonista, una giovane che si affida all'uomo sbagliato, entra in una casa di tolleranza per aiutare economicamente il fidanzato, immaginando che quel sacrificio possa costruire un futuro insieme. La delusione sentimentale apre così un percorso che la porta attraverso città, incontri e ambienti sociali differenti.

L'eredità professionale delle attrici e la difficile uscita dallo stereotipo

Il suo viaggio mostra come il cinema di Brass sappia scavare anche nelle ferite, pur restando fedele al proprio linguaggio visivo così riconoscibile. Negli stessi anni anche attrici lontane dal cinema erotico hanno espresso opinioni diverse sul proprio ruolo e sul proprio futuro professionale. Claudia Koll, protagonista di Paprika, ha più volte rivendicato la dimensione di attrice, rifiutando l'idea di essere considerata soltanto un personaggio legato a una stagione controversa della sua carriera.

Il suo percorso dimostra quanto sia difficile, per chi ha lavorato in questo ambito, uscire dall'immagine costruita dai film e dal giudizio del pubblico. Le dinamiche di coppia restano un tema costante. In diverse storie il tradimento immaginato può alimentare la complicità, mentre quando diventa concreto fa emergere gelosia, rancori e fragilità. Alcune protagoniste mettono in crisi le regole della coppia, mostrando la distanza fra ciò che il partner trova eccitante e ciò che è realmente disposto ad accettare.

Altre oppongono alla prudenza degli uomini un carattere irrequieto, insofferente alle attese e alle convenzioni sociali dell'epoca. Infine, alcune opere spostano il racconto in contesti storici drammatici, come gli ultimi mesi della Repubblica di Salò. In queste storie il regista mette al centro una donna vulnerabile, prigioniera dell'amante e dell'immagine che si è costruita di lui.

La figura tragica femminile e l'aperto dibattito sull'opera di Brass

È una figura tragica che incrina l'idea di un universo femminile sempre libero e vittorioso, e che aggiunge profondità a una filmografia spesso giudicata soltanto attraverso la lente della provocazione. In definitiva, l'eredità di Brass resta aperta al dibattito: un cinema che divide, che disturba e che continua a interrogare il rapporto tra sguardo, desiderio e libertà.