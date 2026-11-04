Tinto Brass è morto a Roma a 93 anni: addio al regista del cinema erotico

Il regista Tinto Brass si è spento mercoledì 4 novembre a Roma all'età di 93 anni, come confermato dalla seconda moglie Caterina Varzi all'AdnKronos.

Il regista Tinto Brass è morto questa mattina, mercoledì 4 novembre, a Roma, all'età di 93 anni. Nato a Milano nel 1933, Brass ha attraversato decenni di storia del cinema italiano, diventando una figura riconosciuta del genere erotico e del costume nazionale.

La notizia della scomparsa è stata confermata dalla seconda moglie, Caterina Varzi, che lo ha assistito con dedizione fino agli ultimi istanti. Raggiunta telefonicamente subito dopo il lutto, la donna ha espresso tutto il proprio sconforto, parlando di un momento difficile, segnato da profonda tristezza e dispiacere.

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Dettagli della scomparsa di Tinto Brass a Roma

Tinto Brass è morto a Roma mercoledì 4 novembre, all'età di 93 anni, dopo una lunga carriera cinematografica. La conferma del decesso è arrivata direttamente dalla moglie Caterina Varzi, che ha parlato con l'agenzia AdnKronos.

Nelle sue dichiarazioni, Caterina Varzi ha descritto il dolore del momento senza entrare in dettagli sulle cause della morte. La donna ha sottolineato la vicinanza costante che ha mantenuto con il regista nell'ultima fase della sua vita.

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La notizia ha avuto eco immediata perché Brass era considerato un'icona del cinema erotico italiano. Il suo nome resta legato a un genere che ha segnato il costume nazionale per diversi decenni.

La vita privata e i legami familiari del regista

La vita privata di Tinto Brass è stata segnata dal lungo legame con la prima moglie, Carla Cipriani. Questo rapporto ha accompagnato una parte importante della sua esistenza prima delle successive vicende familiari.

Il regista ha poi contratto un secondo matrimonio in tarda età, con Caterina Varzi, che è rimasta al suo fianco fino alla fine. Il nuovo legame coniugale ha ricevuto attenzione pubblica anche per la differenza d'età tra i due coniugi, pari a 27 anni, come riportato in alcune dichiarazioni della stessa moglie.

Secondo quanto riferito, il rapporto di Brass con i figli è stato complicato e ha dato origine a una difficile battaglia legale. Le cronache hanno raccontato come le tensioni familiari abbiano pesato sugli ultimi anni del regista.

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Le condizioni di vita di Tinto Brass a Isola Farnese

Negli ultimi tempi, Caterina Varzi ha raccontato le difficoltà vissute dal marito nella sua abitazione. Secondo quanto riportato, il regista sarebbe rimasto bloccato in casa, con la moglie che ha parlato di quattro mesi senza controlli medici.

La stessa Caterina Varzi ha segnalato un episodio di setticemia che avrebbe messo a rischio la vita del regista. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel contesto della difficile situazione domestica vissuta dalla coppia.

La moglie ha inoltre descritto gli ostacoli legati all'abitazione, evidenziando che la casa si trova dopo 141 gradini. Le difficoltà di accesso, ha sottolineato, riguardano anche la vita quotidiana di tutti gli abitanti di Isola Farnese.