Tinto Brass è morto a Roma a 93 anni: la vita del regista anticonvenzionale

Tinto Brass, regista di La chiave e Monella, è morto a Roma a 93 anni. Ripercorriamo la carriera di un autore che ha unito provocazione, sperimentazione e critica al perbenismo.

Tinto Brass è morto a Roma all'età di 93 anni. Il regista, noto soprattutto per il cinema erotico, è stato anche un autore anticonvenzionale, capace di sfidare la morale borghese sia nei contenuti sia nello stile. Per molti spettatori la sua immagine resta legata a un manifesto elettorale della lista Bonino-Pannella, con lo slogan "Meglio un culo che una faccia di culo", usato quando si candidò alle elezioni regionali del Veneto nel 2010.

La provocazione è sempre stata la cifra di Brass, ma la sua opera va oltre il singolo scandalo. Il suo percorso si è costruito tra l'Italia e la Francia, attraversando generi diversi e un lungo confronto con la censura. Il nome di Tinto Brass resta quindi legato sia alle immagini più famose sia a una filmografia che, almeno nel primo periodo, ha mescolato satira, western e thriller.

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Origini, formazione e primi passi nel cinema

Tinto Brass è nato a Milano e cresciuto a Venezia, in una famiglia segnata da arte e carattere forte. Il nonno pittore gli diede il soprannome di Tinto, in riferimento a Tintoretto. Il padre, grande avvocato e gerarca fascista, lo fece internare in manicomio a quattordici anni per le sue intemperanze, mentre la madre, descritta come bellissima ma sottomessa al marito, non riuscì a opporsi.

Dopo la laurea in legge a Ferrara, dove secondo le sue parole c'erano più casini che a Venezia, l'interesse per il cinema lo portò a Parigi. Lì lavorò alla Cinémathèque Française e frequentò l'ambiente della Nouvelle Vague. Fu anche assistente di Rossellini, esperienza che contribuì alla sua formazione. L'esordio arrivò nel 1963 con Chi lavora è perduto, film politico anarcoide che gli causò i primi problemi con la censura.

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Una filmografia tra satira, western ed erotismo

Nei primi anni la carriera di Brass si sviluppò su un'ottica surreale della realtà. Dopo l'esordio arrivarono la satira de Il disco volante, con Vitti, Sordi e Mangano, e il western a fumetti Yankee!, con Philippe Leroy. Seguirono il thriller Col cuore in gola, con Trintignant e Aulin, e poi Nerosubianco, Drop out e La vacanza.

L'attenzione verso l'erotismo emerse già con Salon Kitty del 1976, ambientato in una casa di tolleranza berlinese che diventava centro di spie naziste. Il film più tormentato fu Caligola, sequestrato e censurato. Il filone erotico prese poi forma con La chiave, dove la presenza di Sandrelli restituiva il senso della critica al perbenismo. Nelle opere successive, come Paprika, Così fan tutte, L'uomo che guarda, Monella, Fallo! e Monamour, quella critica si perse in soluzioni più scandalistiche e commerciali.

Carla Cipriani e la vita privata del regista

Nella vita privata, Brass è stato legato a Carla Cipriani, figlia del creatore dell'Harry's Bar di Venezia. Cipriani lo raggiunse a Parigi, divenne sua moglie e per tutti fu la Tinta, a indicare una complicità che durò 49 anni. Il loro rapporto non fu soltanto domestico, perché lei lo affiancò nella scrittura e sul set.

Dopo la morte di Carla Cipriani, il regista si risposò nel 2017 con Caterina Varzi, avvocata e psicoanalista, che ha debuttato sul grande schermo proprio in una sua produzione. La sua eredità resta quindi divisa tra il ricordo dei film più controversi e la memoria di un autore che ha costruito la propria immagine sulla sfida alle convenzioni.