Tinto Brass: La battaglia per Isola Farnese e l'eredità della casa romana

Tinto Brass, morto a 93 anni, ha lottato per salvare il suo borgo romano isolato dalla frana nel 2026. La storia della sua dimora e la mobilitazione per la viabilità.

Il regista Tinto Brass, scomparso all'età di 93 anni, ha lasciato un'impronta indelebile non solo nel cinema italiano, ma anche nel tessuto sociale di Roma e del suo amato borgo di Isola Farnese. La sua vita è stata caratterizzata da un legame viscerale con la capitale e con la natura circostante, trasformando la sua dimora in un simbolo di resistenza civile contro le fragilità del territorio.

La scelta di vita nel borgo laziale

Negli anni Settanta, il regista nato a Milano e adottato a Venezia decise di lasciare la sua abitazione storica situata a Piazza del Popolo per trasferirsi in un antico casale agricolo all'interno del XV Municipio romano. Questa scelta rappresentò l'inizio di un nuovo capitolo della sua esistenza artistica e personale, lontano dal caos urbano ma comunque vicino ai centri culturali della città.

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La casa, affettuosamente ribattezzata dai suoi cari, divenne per decenni il rifugio creativo dove Brass sviluppò gran parte dei suoi film più celebri. Il luogo fu condiviso prima con la sua prima moglie, Tinta, e successivamente con Caterina Varzi, sua compagna di vita negli ultimi anni, creando un'atmosfera intima e protetta immersa nel verde.

L'emergenza frana e l'isolamento del borgo

L'ultimo capitolo della vita di Tinto Brass a Isola Farnese è stato segnato da una drammatica emergenza ambientale verificatasi a gennaio 2026. Due gravi crolli hanno causato il completa chiusura dell'unica arteria stradale d'accesso al borgo, lasciando la frazione isolata per diversi mesi e meticolosamente bloccando la vita quotidiana dei residenti.

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Tinto Brass ha definito questa situazione paragonabile a un nuovo lockdown, evidenziando la gravità dell'isolamento imposto dalla natura. La chiusura della strada ha trasformato il suo santuario creativo in una trappola, costringendo il regista, già afflitto da problemi di deambulazione, a vivere in una condizione di profonda vulnerabilità e distacco dal mondo esterno.

La mobilitazione civile di Brass e Varzi

Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass, ha descritto la situazione come insostenibile, raccontando le difficili acrobazie quotidiane necessarie per accedere alla casa di famiglia. L'accesso è stato possibile solo grazie alla disponibilità del proprietario del castello locale e all'installazione provvisoria di una scala metallica realizzata dal Comune, poiché non esistevano altre vie percorribili.

Brass ha mantenuto un contatto costante con i vicini tramite il gruppo di comunicazione di emergenza denominato "Emergenza Isola Farnese", coordinato con il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati. Il regista ha sollecitato ripetutamente interventi concreti, sottolineando l'assenza di servizi essenziali come la spesa o le infrastrutture di base per i residenti bloccati.

Le prospettive future e la chiusura della storia

Nonostante le promesse di apertura di una strada interna nel Parco di Veio riservata ai mezzi di soccorso e la realizzazione di una galleria protettiva contro nuovi crolli, Brass ha espresso scetticismo riguardo ai tempi di realizzazione degli interventi. La mancanza di certezze sulle misure di messa in sicurezza della strada principale ha accentuato il senso di abbandono percepito dagli abitanti.

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La mobilitazione civile e l'impegno costante di Brass e dei suoi vicini hanno portato finalmente alla riapertura definitiva della strada nel mese di aprile 2026. Questo evento ha restituito la normale viabilità alla comunità, chiudendo un ciclo di sofferenza che ha caratterizzato l'ultimo periodo di vita del maestro nel suo amato borgo romano.