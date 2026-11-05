Tinto Brass: Un Viaggio Cinematografico tra Trasgressione e Cultura Pop

Un'analisi approfondita della carriera di Tinto Brass, dagli anni Sessanta con Un marinaio alla deriva e l'esperienza londinese, fino al caos di Caligola. Il testo esplora le influenze della Nouvelle Vague, la satira sociale e l'evoluzione estetica del regista nel contesto del cinema italiano ed europeo.

Il cinema di Tinto Brass si configura come un viaggio inquietante attraverso le trasformazioni della cultura occidentale, partendo dagli anni Sessanta per approdare al complesso panorama contemporaneo.

Siamo nel 1967, nel pieno degli anni beat, quando Tinto Brass attraversa la Swinging London, non limitandosi a coglierne l'immagine turistica, ma immergendosi nelle sue notti psichedeliche. La sua trama noir, definita dal protagonista Jean-Louis Trintignant come vissuta col cuore in gola, penetra negli atelier fotografici con una visione provocatoria.

Also read È morto il maestro del cinema erotico Tinto Brass

Il fascino oscuro di Ewa Aulin e lo studio fotografico

Trintignant, nei panni di un attore francese in cerca di scrittura, afferma che il colore più adatto a un corpo splendido non è il verde dei prati o l'azzurro del cielo, ma il nero dello studio fotografico. Questa scelta estetica evidenzia il corpo della diciassettenne Ewa Aulin, figura che, sebbene oggi potrebbe essere soggetta alle critiche del movimento Me Too, all'epoca era parte integrante di un'epoca di libertà assoluta.

L'opera mostra un chiaro omaggio a Michelangelo Antonioni, che a Londra girava l'anno precedente, ma Brass spinge l'indagine più a fondo nel ventre della città. La ripresa finale avviene in diretta dall'Alexandra Palace, durante il celebre evento 14 Hours Technicolor Dream del 29 aprile 1967, un'esperienza fondamentale per la controcultura britannica che vide sul palco i Pink Floyd di Syd Barrett.

Advertisement

Questo incubo beat, orchestrato con la complicità dell'artista Guido Crepax, rappresenterebbe di per sé una giustificazione sufficiente per un riconoscimento alla carriera, ma il cinema di Brass è spesso frenato da un certo perbenismo che giustifica le incursioni nel sesso duro solo se avvolte nel mito della trasgressione artistica. La formazione di Tinto Brass è unica nel panorama cinematografico italiano, caratterizzata da un inizio come archivista alla Cinémathèque Française di Henri Langlois.

Le influenze della Nouvelle Vague sulla cultura cinematografica

Questa esperienza gli ha garantito una cultura da cinéphile rara in Italia e la possibilità di collaborare con registi del calibro di Roberto Rossellini durante gli anni Cinquanta, quando l'ambiente era fertile per gli aspiranti autori dei Cahiers du Cinéma. Nel 1960, Brass perfeziona la sua tecnica lavorando con Joris Ivens, insieme ai fratelli Taviani e Valentino Orsini, per un film che esplora l'alienazione del lavoro e la rivolta esistenziale e politica repressa dal sistema come malattia mentale.

Definibile come una Nouvelle Vague italiana in pieno, la sua opera trasgredisce il conformismo di Michelangelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini. Il bianco e nero del film esplode in una sequenza a colori con una forza grafica ed emozionale che Jean-Luc Godard scoprirà qualche anno dopo in Le Mépris, utilizzando bandiere rosse sventolanti sulla laguna di Venezia durante il corteo funerario di un compagno.

Colpito duramente dalla censura, il film si salva grazie al cambio al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, dove il democristiano Alberto Folchi viene sostituito dal socialista Achille Corona. Questo gusto per il vagabondaggio impedisce a Brass di chiudersi nel ruolo rigido di autore, portandolo a realizzare un documentario di montaggio sul fiume della rivolta, dal settecento francese a Cuba, e a rivisitare la commedia all'italiana con Un marinaio alla deriva per conto di Dino De Laurentiis.

Advertisement

Satira dei costumi e sperimentazione visiva nei film

Un marinaio alla deriva (1964) utilizza l'arrivo di un marziano nel Veneto profondo come pretesto per una satira divertita dei costumi, mettendo in scena preti ubriaconi, contadini, carabinieri sprovveduti e una nobiltà spiantata, tutti interpretati da Alberto Sordi, con Silvana Mangano e la prima prova comica di Monica Vitti. Successivamente, con il film del 1966, Brass costeggia lo spaghetti western, creando un fumetto visivo dove il sangue della pop art sostituisce la violenza reale.

La gita a Londra porta alla luce anche un film che dichiara già nel manifesto l'attenzione all'erotismo, facendo risaltare in rosso la parola eros sul bianco e nero del titolo. Trascurata dalla critica, questa avventura erotica offre a Brass l'opportunità di recuperare soluzioni visive e sonore dei film muti visti a Parigi, giocando con dissolvenze a iride e affidando il sonoro a un gruppo rock.

Nel 1971, con il film premiato a Venezia, Brass ritorna al rapporto tra libertà e devianza nel clima post-sessantotto, spostando la poetica yippy iniziale verso una consapevolezza influenzata dall'antipsichiatria di Franco Basaglia. La critica del gusto di Liliana Cavani lo fa infilare nel filone sadonazi, culminato nel caos di Caligola nel 1979. Nato come rievocazione storica con Gore Vidal e Masolino D'Amico, il film è finito tra tagli di censura, baruffe creative e il ritiro di Maria Schneider.

È il 1983, l'ultimo film preso sul serio, e Brass tiene testa ai critici erigendo un monumento funebre a Tullio Cosulich e Callisto Kezich, simboli di una critica che non ha compreso la sua evoluzione continua.