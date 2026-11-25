Il presidente Bola Tinubu visita Maiduguri per garantire la sicurezza e contrastare Boko Haram e ISWAP, mentre le elezioni del gennaio 2026 si avvicinano con la sicurezza come tema dominante del dibattito pubblico.

Il presidente nigeriano Bola Tinubu si è presentato mercoledì nella città di Maiduguri, situata nella regione nord-orientale del paese, con l'obiettivo di rassicurare la popolazione locale e i propri sostenitori riguardo alla futura stabilità della zona.

In un momento cruciale, caratterizzato dall'imminente svolgimento delle elezioni presidenziali previste per gennaio, la sicurezza è emersa come la preoccupazione principale per gli elettori nigeriani. Maiduguri, capitale dello Stato di Borno, rappresenta il cuore pulsante di un'insurrezione prolungata guidata dal gruppo estremista Boko Haram e dalla Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico (ISWAP).

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Tinubu cerca voti con sicurezza e stabilità in Borno

Tinubu, attualmente in cerca di un secondo mandato che rappresenterebbe il suo ultimo possibile periodo alla guida della nazione in base alla costituzione, si trova sotto una forte pressione politica per dimostrare ai cittadini che l'intensificazione delle operazioni militari sia nella regione di Borno sia nel nord-ovest del paese porterà a guadagni duraturi in termini di sicurezza. Questa regione è stata storicamente devastata dal conflitto, con comunità locali che soffrono ancora le conseguenze di anni di violenza e instabilità.

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Il leader nigeriano ha dichiarato esplicitamente che il obiettivo finale è il raggiungimento della pace definitiva, affermando che il terrorismo scompare quando gli insorti decidono di deporre le armi. Ha invitato i combattenti a consegnare tutte le armi e a cambiare carattere, abbandonando definitivamente le attività di terrorismo e banditismo che hanno insanguinato la regione per oltre un decennio.

Questa retorica mirata a incoraggiare la resa dei gruppi ribelli si inserisce in una strategia più ampia di risoluzione del conflitto, che combina la pressione militare con tentativi di dialogo o amnistia, sebbene la fiducia tra le parti sia estremamente bassa. La sfida per Tinubu non è solo militare ma anche profondamente politica, poiché deve convincere un elettorato scettico che la sua amministrazione sia in grado di portare una pace stabile e duratura, diversa dalle promesse mancate degli anni passati.