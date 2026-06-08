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Tipi di imposta sul patrimonio

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Tipi di imposta sul patrimonio
TassazionePatrimonialeDisuguaglianze
📆6/8/2026 2:38 PM
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Tassazione dei grandi patrimoni in discussione in Italia e in Europa. Comprensive illustrazioni dei diversi sistemi di tassazione dei grandi patrimoni in sviluppo in tutta l'Europa

Steven Spielberg e Nikola Fratoianni sottolineano l'importanza di una tassazione sui grandi patrimoni. Fratoianni si dichiara a sostegno della proposta di tassazione dei grandi patrimoni, mentre Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si sente colta in contropiede, dato che il tema della patrimoniale non era inizialmente nelle liste elettorali.

La guida a tale più ampia problematica è stata datata da Oxfam, relativa allo stato delle disuguaglianze patrimoniali in Italia rispetto al ventennio trascorso e nella loro evoluzione europea. In particolare, evidenziano che il 10% più ricco delle famiglie italiane possiede circa il 60% della ricchezza nazionale, mentre la metà più povera ne detiene appena il 7,4%.

Si annota pure che il 5% più ricco detiene il 47,7% della ricchezza nazionale, quota superiore di quasi venti punti percentuali a quella posseduta complessivamente dal 90% più povero della popolazione. La cause di tale problema sono sia politiche sia strutturali, come ha evidenziato l'economista francese Thomas Pikett

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Tassazione Patrimoniale Disuguaglianze Ricchezza Redistribuzione

 

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