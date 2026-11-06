Tirana, la protesta studentesca e il crollo del governo albanese

La rivoluzione dei fenicotteri a Tirana esplode dopo mesi di tensioni. Studenti e cittadini chiedono le dimissioni del premier Edi Rama mentre il governo crolla per la corruzione.

Il centro di Tirana è diventato lo scenario di un caos quotidiano e di una guerriglia urbana che ha segnato la vita della capitale albanese negli ultimi mesi. La folla schiacciante in piazza ha trasformato il cuore della città in un luogo di scontri, dove i fuochi d'artificio si mescolano ai proiettili di gomma delle forze dell'ordine. Un simbolo di questa tensione è apparso nelle immagini di Riccardo Lazzari, che ritrae un manifestante intento a fare il segno dell'aquila, emblema nazionale, davanti alle sedie del dialogo del primo ministro Edi Rama, appena date alle fiamme.

La ferita di Erion Vishkulli e il dolore della gioventù

Erion Vishkulli, un giovane albanese di 28 anni, è rimasto gravemente ferito durante questi scontri, riportando un grave trauma all'occhio che ha richiesto un immediato intervento chirurgico. È stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Carlo di Roma, dove ha superato l'operazione nei giorni scorsi. La gravità delle ferite di Vishkulli rappresenta un punto di svolta emotivo per la cittadinanza, in un paese dove la gioventù non era abituata a tali scene di violenza politica recente.

Also read Parigi, gli studenti chiamano prof e operai: “Venite, è come il maggio ’68”

L'ultima volta che una massa così imponente di persone era scesa in piazza era avvenuta circa sei anni fa, durante il picco della pandemia di Covid. Tuttavia, le proteste non si limitano più ai confini nazionali; nelle ultime settimane si sono registrati scontri anche a Bruxelles, Milano, Torino, Roma e Bologna, oltre che in tutta la Francia. Nonostante questa onda globale, alcuni manifestanti incontrati a Tirana hanno sottolineato che quanto sta accadendo in Albania non ha nulla a che vedere con le rivolte negli altri Stati europei, indicando cause specifiche e locali.

L'ascesa del Movimento di rivoluzione dei fenicotteri

La scintilla che ha alimentato l'attuale escalation risale all'inizio di ottobre, ma le radici affondano nel Movimento di rivoluzione dei fenicotteri. Questo gruppo ha organizzato circa cinque mesi di manifestazioni pacifiche, iniziate ufficialmente il 31 maggio. Elsa, portavoce del movimento, ha riferito che il 146° giorno di protesta è stato solo l'ultimo di una serie ininterrotta, con circa 135 giornate caratterizzate da pace e creatività. I manifestanti occupavano la piazza principale vicino all'ufficio del primo ministro, coinvolgendo famiglie, bambini e persone di ogni ideologia in attività culturali e sociali.

Advertisement

Tutto è partito da Zvërnec, un'area vicino a Valona nell'Albania meridionale. I residenti avevano scoperto un tratto di costa, storicamente accessibile a tutti, delimitato da filo spinato in preparazione alla costruzione di un resort multimilionario. Questo progetto era legato ad Affinity, un fondo d'investimento statunitense creato da Jared Kushner, genero dell'ex presidente Donald Trump. Le modifiche alle norme ambientali avevano facilitato la chiusura di quell'area, scatenando la prima reazione dei residenti che poi si è evoluta in un movimento nazionale.

Dalle istanze ambientali alla contestazione politica

Man mano che la situazione diventava violenta, le priorità dei manifestanti sono cambiate radicalmente. Dalle iniziali richieste di protezione ambientale, si è passati a una diffusa contestazione della corruzione dilagante nel Paese. Elsa ha descritto il processo come la costruzione di una comunità unita contro il sistema. Il punto di rottura definitivo è arrivato il 13 ottobre, quando gli studenti hanno assunto un ruolo di primo piano nella protesta. In quel giorno, segnato dall'inizio dell'anno accademico a Tirana, il malcontento ha raggiunto il suo apice e la gente ha dichiarato di non poterne più della situazione politica ed economica.

La comunicazione del movimento è curata e moderna, con una forte presenza web che include grafiche accattivanti sul sito ufficiale. Il gruppo ha delineato cinque requisiti originali e ne ha esteso altri con il passare del tempo. Nonostante il cambiamento delle priorità, una costante rimane: la richiesta esplicita delle dimissioni del governo e del primo ministro Edi Rama, accusati di non aver saputo gestire le riforme e la giustizia.

Il crollo del governo e le indagini della Spak

Il contesto politico è drammaticamente cambiato grazie alle inchieste della Struttura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata, conosciuta come Spak. Le indagini hanno portato all'incarcerazione di sei ministri dell'esecutivo di Edi Rama. Una figura di spicco è Vlora Hyseni, direttrice del servizio di intelligence albanese, che è stata posta agli arresti domiciliari con l'accusa di aver aiutato un criminale e divulgato informazioni segrete.

Un altro caso ad alto profilo è quello di Erjon Veliaj, il sindaco di Tirana, che si trova in carcere sotto accusa per crimini fiscali e corruzione. In un gesto mediatico che ha fatto scalpore, Veliaj ha diffuso un video generato con l'intelligenza artificiale dalle sbarre del carcere a inizio mese, reiterando delle promesse elettorali. Questo evento ha ulteriormente eroso la credibilità del establishment politico, alimentando la rabbia pubblica.

Advertisement

La crisi economica e il futuro degli studenti

Oltre alla corruzione, una forte istanza delle proteste è di natura economica. I giovani da tutta l'Albania arrivano nella capitale per studiare, ma il costo della vita è troppo alto rispetto agli stipendi medi. Emarilda L., una manifestante vicino all'ufficio del premier, ha raccontato di aver dovuto lasciare il suo secondo lavoro per partecipare attivamente alla protesta, costringendola a dipendere economicamente dalla famiglia che vive fuori città. Con un reddito medio di 700-800 euro al mese, la sopravvivenza a Tirana è diventata quasi impossibile.

Molti altri studenti confermano storie simili di disallineamento tra formazione e opportunità lavorative. Alis B., stanca dopo gli scontri violenti del sabato, ha riferito di aver incontrato molte persone laureate in giornalismo o medicina costrette a lavorare nei call center, l'unico settore che assume massicciamente. La sensazione diffusa tra i giovani, che sono stati i primi a prendere le strade, è che non abbiano un futuro nella situazione attuale.

La ribellione giovanile e i prossimi passi

Proprio la questione economica e la mancanza di prospettive hanno spinto i giovani a guidare le manifestazioni. La protesta parte spesso dal ministero dell'Istruzione, che è stato dato alle fiamme il sabato 24 ottobre, un evento le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Da lì, i cortei si spostano fino all'ufficio del primo ministro, dove il centro di potere decisionale è situato.

La determinazione degli studenti e dei cittadini comuni suggerisce che la pressione sul governo non diminuirà. Con il primo ministro Edi Rama sotto costante attacco e il suo esecutivo smantellato dalle indagini giudiziari, la strada verso nuove elezioni o riforme strutturali appare lunghissima. La situazione a Tirana rimane instabile, con il rischio di ulteriori scontri violenti se le richieste di giustizia ed equità economica non verranno soddisfatte nel breve termine.