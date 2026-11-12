Tiziana Ferrario: fuga cervelli e crisi demografica in Italia

L'ex conduttrice Rai Tiziana Ferrario analizza la fuga dei giovani dall'Italia, la crisi demografica e il declino del giornalismo pubblico nel suo nuovo saggio.

Tiziana Ferrario torna in prima pagina con "La voglia di andarsene", un'opera che indaga il fenomeno migratorio dei giovani italiani. La giornalista 69enne, ex volto simbolo del Tg1, non nasconde il legame personale con la materia trattata, essendo madre di un figlio che vive e lavora a Dubai. Durante i momenti più critici dello scontro geopolitico tra Stati Uniti e Iran, l'ansia per la sicurezza del proprio ragazzo ha rafforzato in lei la convinzione che l'Italia stia perdendo il suo futuro più giovane.

Crisi Demografica e Fuga dei Giovani

Il dato concreto che emerge dal libro di Tiziana Ferrario è il crollo numerico della popolazione attiva e studentesca. Tra il 2013 e il 2021, quasi 13mila laureati e specializzati hanno abbandonato l'Italia ogni anno, cercando opportunità negate nel proprio paese. La tendenza si è recentemente allargata, coinvolgendo anche giovani privi di diploma, segno che il problema non è più elitario ma di massa.

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La situazione demografica nazionale mostra segnali di gravità strutturale. Nel 2025 sono nati circa 355mila bambini, mentre i decessi hanno superato le 652mila unità. L'eccedenza delle morti sui nati indica una società che si sta restringendo rapidamente, con la politica che sembra considerare i giovani invisibili fino al momento delle manifestazioni in piazza.

La Tragedia di Kabul e le Paure Geopolitiche

Oltre alla crisi interna, Tiziana Ferrario richiama alla memoria eventi traumatici che hanno segnato la sua carriera di inviata sui fronti di guerra. Il suo ricordo più vivido e doloroso è legato all'assassinio della collega Maria Grazia Cutuli a Kabul, nel 2011. Lei era arrivata nella città afghana il giorno prima dell'attentato, percorrendo la stessa strada che avrebbe portato alla morte della collega.

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Quel periodo fu caratterizzato da un vuoto di potere lasciato dai talebani e dall'apertura improvvisa di un cinema in città. Tiziana Ferrario, insieme al suo cameraman, si precipitò sul posto per raccontare quella frammentaria ripresa di normalità. Tuttavia, la giornalista si rese presto conto di essere l'unica donna in strada, circondata da centinaia di uomini, in un contesto sociale profondamente mutato e pericoloso.

Le preoccupazioni attuali di Tiziana Ferrario si estendono al caos geopolitico globale. La giornalista teme un eventuale anello di connessione tra la guerra russo-ucraina e i conflitti in Medio Oriente. La sua analisi sulla gestione delle crisi internazionali, complice la retorica di figure come Donald Trump, evidizia un sistema elettorale e diplomatico percepito come instabile e frammentato.

Rai, Minzolini e il Declino del Giornalismo

Il ritorno di Tiziana Ferrario nel dibattito pubblico include anche un'analisi critica sul ruolo dell'azienda televisiva nazionale. Lei afferma che la Rai oggi sia simile a una Ferrari usata come una Cinquecento, sottoutilizzando il talento accumulato negli anni. Riferendosi al passato, ricorda figure come Piera Rolandi e Angela Buttiglione come vere pioniere, e sottolinea come la politica abbia sempre influito sulla gestione di Viale Mazzini.

Il rapporto conflittuale con il passato della conduzione televisiva è ancora evidente, specialmente per quanto riguarda la vicenda legale contro Augusto Minzolini. Tiziana Ferrario ha vinto la causa per demansionamento, ma evita di approfondire i dettagli della rottura, definendo la vicenda dolorosa e lasciata alle spalle. Ritiene che la Rai abbia attraversato momenti imbarazzanti, dove le notizie venivano nascoste in favore di intrattenimento seguendo una precisa linea politica.

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Nonostante le critiche, Tiziana Ferrario ricorda con rispetto i colleghi come Emilio Rossi e Albino Longhi, quest'ultimo costretto a sostituire Franco Colombo dopo la scoperta dell'iscrizione di quest'ultimo alla Loggia P2. L'arrivo di Longhi nel 1994 coincise con l'inizio della concorrenza delle televisioni private, segnando un cambio di rotta verso un giornalismo basato su sangue, sesso e soldi.