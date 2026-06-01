Il cantautore Tiziano Ferro è stato al centro di una controversia recente per le sue dichiarazioni su diritti dei figli in Italia.

Tiziano Ferro , un cantautore e produttore discografico molto noto in Italia e nel mondo, è stato al centro di una controversia recente. Ferro, che ha più di vent'anni di carriera, è attualmente in tour in varie località italiane.

Come s'usa fare, ha lanciato i suoi concerti con interviste promozionali a giornali e televisioni. Una di queste interviste, pubblicata su un quotidiano romano, ha suscitato amare riflessioni. L'intervistatore ha citato Francesco De Gregori, che ha recentemente fatto discutere per la sua posizione su alcune questioni, e ha chiesto a Ferro come la pensasse.

Ferro ha risposto che per lui è semplice: ha due figli e si trova a vivere negli Stati Uniti perché aveva un progetto di vita che poi è fallito. Se non fosse per questo, negli Stati Uniti non ci vivrebbe. Ma se pensa che in Italia i suoi figli, i suoi due piccoli bambini, avrebbero meno diritti degli altri, prova rabbia.

Si capisce che il suo progetto di vita fallito era con un compagno, e che i figli sono stati avuti con la maternità surrogata o gestazione per altri. Poi, come capita, il progetto in comune è sfumato, e ora Ferro si preoccupa del futuro dei figli: e, come dice, prova rabbia, perché in Italia i due piccoli avrebbero meno diritti degli altri. Il giornalista insiste:





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