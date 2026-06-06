Tiziano Ferro inaugura il tour negli stadi con un concerto trionfale a San Siro: due ore di spettacolo davanti a 55mila persone

Il cantautore Tiziano Ferro ha aperto il suo tour negli stadi con un concerto memorabile a Milano, dimostrando di essere al top della forma e celebrando 25 anni di carriera con oltre trenta brani. Tra hit intramontabili, brani del nuovo album e la partecipazione di Lazza, Ferro ha offerto uno spettacolo privo di sbavature, riconfermando il suo status di pilastro del pop italiano.

Tiziano Ferro ha dato il via al suo tour negli stadi con un concerto spettacolare a San Siro, Milano, davanti a 55mila spettatori. Lo show, della durata di oltre due ore, ha celebrato i venticinque anni di carriera del cantautore, attraversando un repertorio vasto che include hit dei suoi esordi, brani di successo e gli ultimi lavori.

L'artista, in ottima forma fisica e vocale, ha dimostrato di aver superato i periodi difficili degli ultimi anni, tra cui la dipendenza dall'alcol, le complessità personali e i problemi di salute alle corde vocali. Il concerto è stato una vera e propria celebrazione della sua carriera, con una scenografia impressionante e un corpo di ballo che ha arricchito le performance. Ospite speciale della serata è stato il rapper Lazza, con il quale Ferro ha duettato sul brano "Xxdono".

Il cantautore ha dedotto la canzone "La differenza tra me e te" alla città di Milano, definendola "dei miracoli", e ha lasciato intendere che questi potrebbero essere gli ultimi concerti in uno stadio per lui. La serata si è conclusa con "Imbranato", singolo che ha dato inizio alla sua storia discografica nel 2001, chiudendo un cerchio perfetto. Il tour, che ha già venduto 450mila biglietti, proseguirà in altri undici stadi italiani fino al 12 luglio a Messina





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