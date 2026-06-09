Todd Blanche nominato Procuratore Generale: la lealtà a Trump e la battaglia per la conferma al Senato

Il presidente Trump ha nominato ufficialmente Todd Blanche, suo fedelissimo e ex avvocato difensore, a Procuratore Generale. Blanche, già in carica ad interim, ha orientato il Dipartimento di Giustizia verso gli interessi del presidente, tra cui annullare condanne dei Proud Boys e indagare su funzionari Obama. La sua conferma al Senato si preannuncia difficile a causa delle critiche bipartisan e delle tensioni interne ai repubblicani.

La nomina di Todd Blanche a Procuratore Generale degli Stati Uniti segna l'apice di una strategia politica personale e una prova di lealtà verso Donald Trump .

Blanche, inizialmente un avvocato relativamente sconosciuto, è diventato uno dei difensori più accaniti dell'ex presidente, abbandonando una redditizia carriera in uno studio di Wall Street per unirsi al team legale di Trump nel marzo 2023, subito dopo la prima incriminazione newyorkese per il caso Stormy Daniels. La sua decisione, apparentemente rischiosa, si è rivelata vincente: Trump non ha subito conseguenze penali gravi nei quattro casi contro di lui e Blanche è stato ricompensato con la carica di Vice Procuratore Generale.

Dopo il licenziamento di Pam Bondi ad aprile, Blanche è stato nominato Procuratore Generale ad interim e da subito ha orientato le politiche del Dipartimento di Giustizia, storicamente indipendente, verso le richieste del Presidente, attirandosi critiche bipartisan. Tra le azioni più controverse vi sono i tentativi di annullare le condanne dei Proud Boys per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, l'apertura di indagini su funzionari dell'amministrazione Obama come John Brennan, e l'avvio di un nuovo procedimento penale contro l'ex director dell'FBI James Comey per una foto sui social.

Inoltre, Blanche ha negoziato un accordo per chiudere una causa da 10 miliardi di dollari mossa da Trump, prevedendo un fondo da 1,8 miliardi per risarcire gli alleati del Presidente (accordo poi abbandonato per le reazioni negative), e ha firmato un'intesa che garantisce a Trump, alla sua famiglia e alle sue entità l'immunità da verifiche fiscali pre-esistenti. Ha difeso pubblicamente il Dipartimento per la gestione confusa del caso Jeffrey Epstein e ha giustificato l'accordo sul fondo discrezionale per gli alleati presidenziali.

Blanche ha dichiarato di non avere ambizioni al di fuori del servizio per Trump, affermando: "Se decidesse di nominare qualcun altro e mi chiedesse di occuparmi di altro, risponderei: 'Grazie mille. Le voglio bene, signor Presidente'". La sua nomina ufficiale deve ora superare la conferma del Senato, in un contesto di tensioni tra la Casa Bianca e i repubblicani del Congresso, con le elezioni di mid-term alle porte.

L'udienza di conferma si prospetta come un banco di prova politico delicato per il partito repubblicano, che dovrà decidere se sostenere un fedelissimo di Trump le cui azioni hanno già sollevato dubbi sulla tradizionale indipendenza del Dipartimento di Giustizia. Il destino di Blanche, quindi, non è solo una questione di valutazione delle sue qualifiche, ma un vero e proprio simbolo della battaglia per il controllo del Dipartimento e della sua missione istituzionale, con implicazioni profonde per lo stato di diritto e la separazione dei poteri negli Stati Uniti





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