Tokarczuk smentisce di aver pagato L'IA il prossimo romanzo

In un processo sommario fatto di commenti e reaction online, la scrittrice Tokarczuk ha smentito accuse secondo cui avesse pagato L'IA il prossimo romanzo. La Tokarczuk conferma che l'AI sia stato utilizzato per documentarsi e verificare i fatti più rapidamente, ma è rimasta convinta che non sia mai servita alla scrittura dei propri libri.

In quel grande tribunale permanente che è internet, basta una frase estrapolata dal contesto e rilanciata in maniera opaca affinché perfino un premio Nobel per la Letteratura venga accusato di 'alto tradimento culturale'.

È accaduto aTokarczuk ha raccontato di utilizzare una versione avanzata di un Large Language Model per ampliare associazioni di idee, connessioni e possibilità immaginative durante il lavoro di scrittura.

'Spero che i lettori continuino ad esserci' spiega la scrittrice americana Lauren Groff mentre phyton indaga 'qui le dinamiche che l'autrice ha tentato di descrivere'. La Tokarczuk ha smentito che il suo prossimo romanzo sia stato scritto con l'I





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