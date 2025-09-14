Tokyo 2025: Amaro Disappunto per Jacobs e Tamberi

La seconda giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025 si è rivelata amara per gli azzurri. Sia Marcell Jacobs che Gianmarco Tamberi, campioni olimpici a Tokyo 2020, hanno subito eliminazioni inaspettate.

Questa volta Tokyo si è rivelata una città amara per Marcell Jacobs e per Gianmarco Tamberi . Oggi, domenica 14 settembre, il velocista e l'altista, campioni olimpici a Tokyo 2020, i Giochi che si disputarono nel 2021 a causa del Covid-19, hanno entrambi deluso, proprio nello stadio che aveva dato loro la gloria.

L'abbraccio tra Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, a Tokyo 2020, è uno dei momenti iconici che resterà nella storia dello sport italiano, come le indimenticabili emozioni che questi due magnifici atleti sono stati capaci di far vivere agli appassionati. Gianmarco Tamberi dopo l'eliminazione ai Mondiali di atletica 2025: 'Bisogna accettare le sconfitte'. Oggi, Gianmarco Tamberi, 33 anni, è stato eliminato nelle qualificazioni del salto in alto. 'Il mio risultato è pietoso', ha detto Gimbo, commentando una gara in cui ha sbagliato tutti e tre i tentativi a 2.21, che gli avrebbero consentito di qualificarsi. 'Bisogna saper accettare le sconfitte, per la prima volta finisco una gara e non vedo l'ora di ricominciare la preparazione, che quest'anno non c'è stata', ha detto ai microfoni Rai, sottolineando le difficoltà di avvicinamento a questa gara, a cui si presentava da capitano azzurro e soprattutto da campione del mondo in carica dopo Tokyo 2020. Jacobs dopo l'eliminazione nella semifinale dei 100 metri: 'Non so se continuo'. Giornata amarissima anche per Marcell Jacobs, eliminato nella semifinale dei 100 metri, ha detto: 'L'anno scorso mi ero fatto promessa: se avessi avuto una stagione ancora difficile non so quanto avrei potuto continuare. Devo prendermi un po' di tempo e capire se continuare a soffrire ancora così. So che l'anno prossimo sarà un po' più tranquillo, però non lo so', ha dichiarato ai microfoni Rai. “So che i miei tempi non sono questi (10”16, ndr) ma in questo momento è così che sto correndo. Staffetta? Vediamo, magari c'è chi sta meglio di me. Decideremo', ha concluso. La seconda giornata ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025 è stata quindi amara per i colori azzurri. Si ripartirà domani, lunedì 15 settembre, nella terza giornata dalle medaglie di argento di Antonella Palmisano nella marcia femminile 35 km, Nadia Battocletti nei 10000 metri e il bronzo di Leonardo Fabbri nel getto del peso





