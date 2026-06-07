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Toledo, Ohio: Almeno una dozzina di persone ferite in un episodio di violenza armata

Cronaca News

Toledo, Ohio: Almeno una dozzina di persone ferite in un episodio di violenza armata
ToledoOhioViolenza Armata
📆6/7/2026 2:56 AM
📰Internazionale
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Due individui si sono scambiati colpi di arma da fuoco a Toledo, in Ohio, ferendo almeno una dozzina di persone. Due delle vittime sono in condizioni critiche. La polizia sta ancora cercando i sospetti e ha fatto appello al pubblico per ottenere filmati dei telefoni cellulari che possono aiutare a trovare i colpevoli. L'incidente è avvenuto durante l'Old West End Festival, un evento molto popolare a Toledo.

Almeno una dozzina di persone sono state ferite sabato a Toledo , in Ohio , in un episodio di violenza armata che ha coinvolto due individui che si sono scambiati colpi di arma da fuoco.

Due delle vittime sono in condizioni critiche, secondo quanto riferito dalla polizia. L'età delle vittime varia da 14 a 61 anni. Il tenente di polizia Dan Gerken ha descritto la scena come 'esagerata' e il vice capo della polizia Joseph Heffernan ha definito l'indagine 'molto attiva'. La polizia sta ancora cercando i sospetti e ha fatto appello al pubblico per ottenere filmati dei telefoni cellulari che possono aiutare a trovare i colpevoli.

L'incidente è avvenuto durante l'Old West End Festival, un evento molto popolare a Toledo. Il direttore della sicurezza pubblica di Toledo, George Kral, ha espresso il suo dispiacere per l'accaduto. Nel frattempo, il sito web Gun Violence Archive ha registrato 171 sparatorie di massa negli Stati Uniti quest'anno, inclusa quella di Toledo

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