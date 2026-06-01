Tom Holland: da Billy Elliot a Spider-Man, tra cinema, Odissea di Nolan e la relazione con Zendaya

La carriera e i progetti futuri di Tom Holland, l'attore britannico noto per il suo ruolo di Spider-Man, dai debutti teatrali ai film Marvel, fino all'Odissea di Nolan e alla sua vita privata con Zendaya.

Tom Holland , attore britannico nato a Londra il 1 giugno 1996, ha conquistato il pubblico reinterpretando Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe . Figlio del comico Dominic Anthony Holland e della fotografa Nicola Elizabeth Frost, ha iniziato la sua carriera artistica molto giovane, esibendosi nel musical di Billy Elliot all'età di 12 anni.

Dopo tre anni nello spettacolo teatrale, ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2010 con il film The Impossible, diretto da Juan Antonio Bayona. La svolta decisiva è arrivata nel 2015 quando è stato scelto per interpretare Peter Parker/Spider-Man, apparendo per la prima volta nel ruolo in Captain America: Civil War (2016).

Da allora ha preso parte a numerosi film del franchise, tra cui Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far from Home, Venom - La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home. Oltre ai film di supereroi, Holland ha dimostrato la sua versatilità in altri generi, come nella commedia Spie sotto tortura (2021) e nell'adattamento videoludico Uncharted (2022), dove ha interpretato il giovane Nathan Drake.

Per il futuro sono previsti ulteriori progetti importanti: il nuovo capitolo della saga di Spider-Man, Spider-Man: Brand New Day (2026), l'epico film Odissea diretto da Christopher Nolan e Avengers: Doomsday, che lo rivedranno nel ruolo dell'Uomo Ragno. Parallelamente alla carriera, la vita privata di Holland ha attirato l'attenzione dei media, in particolare per la relazione con la collega Zendaya.

I due sono legati sentimentalmente dal 2021 e, nonostante le voci su un possibile matrimonio, entrambi hanno precisato che non ci sono nozze in programma, scherzando sul fatto che un eventuale evento sarebbe già avvenuto in segreto se fosse vero





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