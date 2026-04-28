Tomas Palacios, il flop dell'Inter che risorge all'Estudiantes: possibile convocazione al Mondiale

Dopo un deludente passaggio all'Inter, Tomas Palacios ha trovato nuova vita all'Estudiantes, dove potrebbe essere convocato per il Mondiale. Intanto, il mercato e le notizie dal calcio italiano continuano a scaldare gli animi.

Per un anno e mezzo, Tomas Palacios è stato un enigma per l' Inter , un giocatore che non ha lasciato il segno in nerazzurro. Con sole due presenze in campionato e otto con il Monza, è diventato uno dei flop più evidenti degli ultimi anni.

Tuttavia, dopo il trasferimento in prestito con diritto di riscatto all'Estudiantes, il suo rendimento è migliorato notevolmente, tanto da poter essere considerato per la convocazione al Mondiale con la squadra campione in carica. Un successo che, in parte, giustifica la scelta iniziale dell'Inter, anche se ora il club argentino ha l'opportunità di riscattarlo per una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro, una vera occasione per una plusvalenza immediata.

Pochi giorni dopo il suo arrivo in Argentina, Palacios aveva dichiarato: 'Sono qui per dare il mio contributo, ovunque ci sia bisogno di me, e sono davvero felice perché sono stato accolto molto bene. Spero che sarà un anno fantastico per me e per l'Estudiantes. Non mi paragono agli altri, cerco solo di migliorare ogni giorno. Certo, si guardano sempre i campionati più importanti, ma ora mi sto adattando con il gruppo'.

Intanto, sul fronte mercato, si parla di un possibile ritorno di Cristian Romero al Belgrano, valutato 50 milioni, mentre Dejan Kulusevski, in infermeria da un anno, sogna di giocare il Mondiale. Luca Ranieri, invece, dopo essere stato sul mercato a gennaio con un valore di 10 milioni, ha ripreso la sua carriera alla Fiorentina.

Nel frattempo, Raimondo De Magistris, in un editoriale, analizza gli errori della scorsa estate sul mercato dei centravanti, citando nomi come Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca e Morata, e sottolinea come solo una grande squadra abbia indovinato tutte le mosse. Sul fronte arbitrale, Dino Tommasi sostituisce Rocchi come designatore degli arbitri, mentre la Lazio sembra pronta per una rivoluzione dopo l'ultimo atto del ciclo.

Non mancano le indiscrezioni, come il ritorno di Bettella nel gruppo del Pescara o la caccia all'erede di Fusco al Cesena, con l'ex Parma Pederzoli come nuovo nome. Intanto, l'Ostiamare, promosso in Serie C, vede il tecnico D'Antoni commentare: 'De Rossi ha visto più lungo di noi'. Sul fronte femminile, la Frecciarossa di Trenitalia è Title Partner della finale della Coppa Italia tra Juventus e Roma, mentre si chiude la 19ª giornata della Serie A femminile con Fiorentina-Ternana alle 18.00.

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