Il corpo di Tommaso Deriu, scomparso due settimane fa, è stato rinvenuto a Capoterra. Il sindaco Garau esprime cordoglio per l'epilogo tragico della ricerca.

La drammatica ricerca di Tommaso Deriu, giovane scomparso due settimane fa a Capoterra, in provincia di Cagliari, si è conclusa con un esito tragico. Il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato poche ore fa, portando alla luce una verità che la comunità locale aveva cercato disperatamente di evitare per tutto il tempo della scomparsa.

Le dichiarazioni del sindaco e il dolore della comunità

Il primo cittadino di Capoterra, in un messaggio diretto ai cittadini, ha confermato l'avvenuto ritrovamento con parole cariche di commozione. Il sindaco ha sottolineato che la ricerca si è conclusa nel peggiore dei modi, definendo la notizia come quella che non avrebbe mai voluto dare. Ha ricordato che l'epilogo è stato un evento che tutti hanno sperato, fino all'ultimo istante, di non dover vivere.

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La città di Capoterra si è stretta attorno alla famiglia del giovane durante i giorni di mobilitazione e attesa condivisa. Il sindaco Garau ha scritto di aver cercato Tommaso, di aver aspettato e sperato insieme alla cittadinanza, aggrappandosi alla possibilità di un finale diverso. Oggi, al posto di quella speranza, subentra un dolore immenso per l'intera collettività.

Risultati dell'autopsia e tempistiche della morte

Dall'indagine preliminare condotta su Tommaso Deriu è emerso che la causa del decesso è legata a un colpo di pistola alla testa. L'esperto Gianni De Gennaro ha fornito i dettagli tecnici cruciali, specificando l'orario esatto della morte. Questi elementi fanno luce sulle dinamiche che hanno portato alla scomparsa e alla successiva scoperta del corpo.

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Le informazioni fornite dall'autopsia rappresentano un dato fattuale chiave per chiudere il cerchio delle indagini preliminari. La precisione sui dettagli medici e temporali consente di passare dalla fase di ricerca attiva a quella di certificazione legale dell'accaduto, confermando la gravità dell'evento che ha segnato la storia recente del territorio.

Programma dei funerali e saluti finali

Le cerimonie di saluto a Tommaso Deriu sono state già programmate dalle autorità competenti e dalla famiglia. Sabato si terrà la camera ardente, momento dedicato al pubblico omaggio e alla presentazione del corpo. Questa cerimonia permetterà a parenti, amici e cittadini di rendergli un ultimo tributo prima della definitiva separazione.

I funerali ufficiali sono invece fissati per il lunedì successivo. Questa data segna la chiusura definitiva del rito funebre, permettendo alla comunità di elaborare il lutto in modo strutturato. La presenza prevista di molti testimoni sottolinea l'impatto profondo che la scomparsa di Tommaso ha avuto sulla rete sociale locale.