Tommaso Grollero vince World Chocolate Masters 2026 ad Antwerp

Il cioccolato italiano torna al vertice mondiale: Tommaso Grollero trionfa al World Chocolate Masters 2026 ad Antwerp, diventando il secondo italiano a vincere il titolo mondiale dopo Davide Comaschi nel 2013.

Il titolo mondiale di miglior cioccolatiere è tornato in Italia dopo tredici anni di assenza. Tommaso Grollero ha vinto il World Chocolate Masters 2026, uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello globale, aggiudicandosi la vittoria nella finale tenutasi ad Antwerp, in Belgio, il 26 ottobre 2026.

Grollero, trentatreenne nativo di Mondovì, provincia di Cuneo, ha conquistato anche i premi speciali per il miglior gusto e il migliore design. La sua vittoria interrompe una lunga dominanza di altri paesi, portando l'Italia a un totale di due trionfi nella storia della competizione, insieme a quello di Davide Comaschi nel 2013.

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Dettagli Core e Meccanismo della Vittoria

La competizione, organizzata dal gigante del cioccolato Callebaut, ha riunito i migliori cioccolatieri di tutto il mondo per affrontare quattro sfide estenuanti. Il tema della giornata era "Play & Taste" e i concorrenti dovevano dimostrare abilità tecniche, creatività, capacità narrativa e visione imprenditoriale. Grollero si è distinto per la sua scultura a forma di polpo, che fungeva anche da illusione ottica, un'opera che ha stupito la giuria per la sua complessità tecnica.

Il giurato AMPI, la pasticceriera Silvia Federica Boldetti, ha elogiato il vincitore definendolo autentico e umile. Ha sottolineato come Grollero abbia vinto con una "silenzio assordante" tecnica e mentalità concentrata, incarnando perfettamente l'illusione che aveva scolpito. La giuria ha riconosciuto la sua capacità unica di combinare sapori equilibrati, precisione tecnica e stile distintivo in tutte le quattro sfide.

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Posizioni degli Stakeholder e Punti di Vista

Davide Comaschi, master pasticciere APEI e primo italiano a vincere il titolo nel 2013, ha svolto un ruolo cruciale come coach di Grollero. I due lavorano insieme da otto anni presso la produzione di cioccolato di DaV, dove Grollero è responsabile dal 2022. Comaschi ha espresso profonda emozione e orgoglio per il successo del suo compagno di lavoro, definendolo già da tempo uno dei migliori al mondo.

Anche i concorrenti stranieri hanno riconosciuto l'eccellenza del vincitore. Lyu Haoran della Cina si è piazzato al secondo posto, aggiudicandosi anche i premi per il miglior bonbon e la migliore condivisione. Keita Koshimizu del Giappone ha ottenuto il terzo posto, mentre il canadese Jérémy Monsel ha ricevuto il premio per il miglior You. La competizione ha visto quindici campioni regionali affrontarsi in un ambiente estremamente competitivo.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Questa vittoria rappresenta un momento storico per l'industria dolciaria italiana, confermando la qualità eccelsa dei professionisti del settore. Grollero ha dichiarato di non riuscire ancora a credere alla sua impresa, ringraziando il suo team per il duro lavoro svolto negli ultimi nove mesi. La sua affermazione sottolinea che il titolo non premia una singola creazione eccezionale, ma la coerenza complessiva e la capacità di articolare una visione personale del gusto.

Per quanto riguarda il contesto storico, prima del 2026, il Giappone era l'unico paese ad aver ottenuto una doppia vittoria, con Naomi Mizuno nel 2007 e Shigeo Hirai nel 2009. L'Italia ora entra in questo club esclusivo, dimostrando una tradizione artigianale che continua a produrre talenti di livello mondiale. La vittoria di Grollero potrebbe ispirare nuove generazioni di cioccolatieri a perseguire l'eccellenza tecnica e artistica.