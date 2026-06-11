Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposeranno sabato 13 giugno nella suggestiva cornice di Capalbio, in Toscana. La cerimonia si terrà nella storica Pieve di San Nicola, nel centro del borgo maremmano.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sposi, matrimonio a Capalbio il 13 giugno: dagli ospiti alla location, cosa sappiamocelebreranno il loro matrimonio sabato 13 giugno nella suggestiva cornice di Capalbio , in Toscana .

Secondo indiscrezioni raccolte da fonti vicine al mondo musicale, la cerimonia si terrà nella storica Pieve di San Nicola, nel centro del borgo maremmano. Le nozze saranno celebrate con rito religioso e officiate dal parroco del paese, don Marcello Serio. La chiesa scelta dalla coppia si affaccia su piazza della Repubblica ed è considerata uno dei simboli architettonici di Capalbio, riporta La Nazione.

Edificata tra il XII e il XIII secolo, la Pieve di San Nicola unisce elementi romanici, gotici e rinascimentali. All’interno conserva una navata unica con volte a crociera, cappelle laterali decorate da affreschi e opere dedicate a San Nicola di Bari e San Lorenzo. La chiesa può ospitare circa 80-100 persone sedute, con una capienza che aumenta considerando anche i posti in piedi. Per il matrimonio sono attesi numerosi ospiti tra familiari, amici e volti noti dello spettacolo.

Tra i nomi che circolano ci sarebbero anche artisti e colleghi di Paradiso come Coez e Franco126, amici di lunga data del cantante romano. La coppia aveva reso pubblica la decisione di sposarsi all’inizio del 2026. La conferma più romantica era poi arrivata durante il Festival di Sanremo, dove Paradiso partecipava in gara con il brano ‘I Romantici’.

Un video condiviso su TikTok aveva mostrato Tommaso e Carolina ballare insieme sulle note di ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci, con la futura sposa che mostrava un anello di fidanzamento ben visibile. Il filmato era rapidamente diventato virale sui social. Il matrimonio arriva a poco più di un anno dalla nascita della prima figlia della coppia, Anna, venuta al mondo nell’aprile del 2025.

Paradiso e Sansoni vivono a Fiumicino insieme alla bambina e ai loro due cani, Ugo e Pina. Nata a Roma nel 1989, Carolina Sansoni ha costruito la propria carriera nel settore della comunicazione digitale e della moda. Dopo gli studi in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Londra e un master internazionale tra Londra e New York, ha collaborato con marchi prestigiosi come Stella McCartney e Tom Ford.

Oggi è imprenditrice, influencer e fondatrice dell’agenzia Talk in Pills, oltre a occuparsi di progetti editoriali ed ecommerce con la piattaforma Denoise. La relazione con Tommaso Paradiso dura da quasi dieci anni e l’ha spesso definita affettuosamente ‘mia moglie’ già prima delle nozze ufficiali. Vasco in concerto a Rimini: ‘Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni.

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