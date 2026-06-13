Tommaso Paradiso sposato, ma scoppia la polemica per la festa in spiaggia

Il cantante si è sposato con Carolina Sansoni, ma la cerimonia è stata interrotta da una polemica ecologista. Gli ambientalisti hanno denunciato il pericolo di inquinamento e danni all'ambiente.

Tommaso Paradiso si è sposato con Carolina Sansoni , ma la cerimonia è stata interrotta da una polemica ecologista . Il cantante è accusato di aver organizzato un party sulla spiaggia di Chiarone, al confine con la Riserva naturale del Lago di Burano, un' oasi protetta dal WWF .

Gli ambientalisti hanno denunciato il pericolo di inquinamento e danni all'ambiente. Il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, ha affermato che le carte sono in regola e che la concessione per il suolo pubblico c'è ed è temporanea. La città è stata scelta come sede di una serie di matrimoni vip e il sindaco si è sfregato le mani per il ritorno d'immagine. Gli sposi sperano che la natura non si ribelli





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