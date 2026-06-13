Tommaso Paradiso sposato, ma scoppia la polemica per la festa in spiaggia

Il cantante si è sposato con Carolina Sansoni, ma la cerimonia è stata interrotta da una polemica ecologista. Gli ambientalisti hanno denunciato il pericolo di inquinamento e danni all'ambiente.
Tommaso Paradiso si è sposato con Carolina Sansoni , ma la cerimonia è stata interrotta da una polemica ecologista . Il cantante è accusato di aver organizzato un party sulla spiaggia di Chiarone, al confine con la Riserva naturale del Lago di Burano, un' oasi protetta dal WWF .
Gli ambientalisti hanno denunciato il pericolo di inquinamento e danni all'ambiente. Il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, ha affermato che le carte sono in regola e che la concessione per il suolo pubblico c'è ed è temporanea. La città è stata scelta come sede di una serie di matrimoni vip e il sindaco si è sfregato le mani per il ritorno d'immagine. Gli sposi sperano che la natura non si ribelli
Tommaso Paradiso Carolina Sansoni Capalbio WWF Oasi Protetta Polemica Ecologista
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Inchiesta Ponte sullo Stretto: si dimette Tommaso Miele, lascerà l'incarico al CSMInchiesta Ponte: Miele si dimette da presidente Collegio revisori Csm. leggi su tgla7.
Read more »
Commesse in Anas: Denis Verdini rinviato a giudizio,il figlio Tommaso patteggiaL'ex parlamentare è accusato di corruzione in concorso con altri. Il processo è fissato per il 16 settembre
Read more »
Tommaso Paradiso si sposa a CapalbioIl cantante Tommaso Paradiso convola a nozze con Carolina Sansoni il 13 giugno a Capalbio. La cerimonia nella Pieve di San Nicola, seguita da festa in spiaggia. Polemiche per l'impatto ambientale durante la nidificazione del fratino.
Read more »
Lo stadio, Venezia, la nascita di Anna: la storia d’amore tra Tommaso Paradiso e Carolina SansoniIl cantautore romano e la fidanzata si sposano dopo nove anni d’amore. Nel 2025 sono diventati genitori di Anna
Read more »