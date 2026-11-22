Tommaso Paradiso parla del Vanity Fair Stories 2026, rivelando le emozioni della nascita di Anna e le nozze con Carolina Sansoni.

Tommaso Paradiso ha aperto il suo cuore durante la sua apparizione al Vanity Fair Stories 2026, condividendo con il pubblico presenti sul palco del evento le sue riflessioni più intime e recenti. Il cantautore romano, noto per la sua riservatezza ma anche per l'ex frontman dei Thegiornalisti, ha svelato dettagli inediti sulla sua vita privata, concentrandosi sui momenti che hanno segnato profondamente la sua esistenza negli ultimi anni.

La Paternità e le Emozioni di Anna Paradiso

La figura centrale di queste rivelazioni è l'arrivo della sua figlia, Anna, nata nell'aprile 2025. Paradiso ha descritto l'esperienza della paternità come un'emozione travolgente e inaspettata, capace di fargli perdere completamente il controllo delle proprie reazioni emotive. A differenza del suo migliore amico Pierluigi, detto Pilù, che era diventato padre proprio il giorno prima e aveva mantenuto una reazione più composta, Tommaso ha vissuto la nascita della bambina con un'intensità straordinaria.

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Il musicista ha confessato di aver chiamato immediatamente il suo manager per dirgli di stare piangendo, un pianto che è durato per sei giorni consecutivi e che, secondo le sue stesse parole, non si è ancora arrestato del tutto. Questa connessione viscerale con la piccola Anna continua a influenzare la sua vita quotidiana e artistica, rendendo ogni interazione con la figlia un momento unico e indimenticabile per il padre.

Matrimonio e Ispirazione da Carolina Sansoni

Oltre alla paternità, Tommaso Paradiso ha parlato dello scorso giugno, quando ha celebrato le nozze con la sua compagna Carolina Sansoni, dopo otto anni di relazione iniziata nel 2017. Carolina è un'imprenditrice romana nata nel 1989 e fondatrice dell'agenzia creativa Talkin Pills, una figura lontana dai riflettori ma essenziale nella vita dell'artista. Il cantautore ha ricordato come l'amore autentico sia per lui una fonte inesauribile di ispirazione, capace di trasformarsi naturalmente in musica e diventare la musa silenziosa dietro alcune delle sue composizioni più romantiche.

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Paradiso ha custodito con cura i ricordi del giorno del matrimonio, evidenziando in particolare il clima luminoso e sereno che aveva accompagnato la cerimonia. Ha raccontato di non aver mai visto un cielo così azzurro e privo di nuvole, un dettaglio atmosferico che ha reso la giornata ancora più speciale per lui, ormai quarantatreenne. L'emozione più forte, però, si è manifestata durante l'ingresso della sposa in chiesa, accompagnata dalle note di Ennio Morricone, un momento in cui l'artista si è sciolto in lacrime.

Superamento della Pandemia e Onestà Artistica

Il cantautore ha anche affrontato il tema della difficoltà vissuta durante il periodo pandemico, un momento che ha messo a dura prova la sua carriera e la sua serenità personale. Paradiso ha spiegato di aver sofferto profondamente quei due anni, sentendo come se tutto il lavoro precedente fosse stato dimenticato o annullato. È riuscito a sopravvivere grazie a un grande impegno e a una fatica costante, e oggi ritiene di stare finalmente raccogliendo i frutti di quella resistenza.

La sua musica è nata proprio da questa capacità di trasformare le emozioni reali e la vita quotidiana in brani autentici. Tommaso Paradiso ha affermato che ciò che lo ha sempre distinto nella scena musicale è l'onestà con cui scrive le sue canzoni, scrivendo cose che sente e prova realmente. Questa filosofia artistica sta diventando sempre più importante per lui, soprattutto ora che desidera trasmettere questa passione alla piccola Anna, a cui fa già ascoltare brani di artisti storici come gli Oliver Onions e i Pink Floyd, considerando i bambini puri e capaci di riconoscere le belle canzoni.