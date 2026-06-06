Tommaso Zorzi chiude definitivamente l'amicizia con Aurora Ramazzotti, ma le augura felicità per il matrimonio

Tommaso Zorzi dichiara la fine irreversibile del legame con Aurora Ramazzotti, sottolineando che nessuno dei due si è piegato verso l'altro. Nonostante la rottura, l'influencer esprime affetto per Aurora e le augura il meglio per le nozze con Goffredo Cerza. Nel frattempo, notizie di cronaca e spettacolo riempiono le pagine dei media italiani.

Tommaso Zorzi ha annunciato pubblicamente la fine definitiva del rapporto con la sua amica di lunga data Aurora Ramazzotti , con la quale ha condiviso dieci anni di amicizia nata nei corridoi della scuola nel 2014.

L'influencer, noto per il suo stile diretto e sincero, ha dichiarato che non esiste più alcuna possibilità di riaprire quel legame, definendo la rottura "insanabile". Durante la trasmissione del podcast Non Lo Faccio X Moda, Zorzi ha spiegato che la separazione è avvenuta perché i due amici si trovavano in momenti di vita molto diversi, senza che nessuno dei due fosse disposto a fare il passo per avvicinarsi all'altro.

"Ci sono amicizie che si possono chiudere, e nel mio caso è successo con Aurora. Non le ho mai fatto del male e non voglio affermare che lei ne abbia fatto a me. È stato un accordo di reciproca consapevolezza che il rapporto è finito", ha aggiunto, sottolineando che non prova rancore ma solo la triste constatazione che le strade si sono allontanate irreversibilmente.

Nonostante la distanza, Zorzi non ha esitato a rivolgere parole di affetto alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora, e a commentare la sua imminente unione con Goffredo Cerza.

"La ricordo con grandissimo affetto, sono felice della vita che ha costruito. Ho una sana invidia per la famiglia che è riuscita a formare, e Goffredo è davvero l'uomo dei sogni", ha detto. Ha poi rivolto un augurio sincero per le nozze, previste per il 4 luglio, affermando: "Non ci siamo mai fatti del male, quindi sono molto felice per lei. Le auguro ogni bene per questo nuovo capitolo della sua vita".

Il gesto di Zorzi appare come un tentativo di chiudere il capitolo con maturità, lasciando spazio a un futuro sereno per tutti i coinvolti. Nel frattempo, l'attenzione dei media è stata catturata anche da altri fatti di cronaca e spettacolo: Vasco Rossi ha suscitato scalpore con le sue dichiarazioni provocatorie in un concerto a Rimini; la tragedia di Beatrice, morta a soli due anni, ha riaperto il dibattito sulle violenze domestiche; l'arresto di Emanuel Iannuzzi ha nuovamente messo a fuoco il caso della mamma Estate.

A Roma, gli esperti hanno segnalato l'arrivo di eventi climatici estremi, mentre Jannik Sinner ha presentato la sua nuova villa in Sardegna, un rifugio di lusso con vista sul mare. Inoltre, le estrazioni del Lotto e del Superenalotto del 5 giugno 2026 hanno suscitato interesse tra gli appassionati di giochi, anche se senza i consueti premi top.

Tutti questi avvenimenti convergono nel dipingere un panorama mediatico ricco di storie intersecting, dove amicizie, matrimoni e vicende personali si intrecciano con notizie di cronaca e cultura pop





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