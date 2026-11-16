Toni Capuozzo, addio a Udine: il messaggio finale alla stampa e i presenti ai funerali

Si celebrano i funerali di Toni Capuozzo a Udine. Presenti istituzioni e famiglia, il giornalista ha lasciato un messaggio ai colleghi: 'Non scendete a compromessi per il denaro'.

Si sono svolti i funerali di Toni Capuozzo a Udine, segnando la chiusura di un lutto che ha coinvolto l'intera comunità giornalistica italiana. Il giornalista e conduttore, scomparso la scorsa Giovedì all'età di 77 anni, ha ricevuto l'ultimo omaggio surrounded da familiari, colleghi e massime istituzioni regionali. La cerimonia ha rappresentato un momento di profonda riflessione sul ruolo della cronaca e sull'integrità professionale, valori che il reporter ha incarnato per decenni nelle zone di guerra e nei teatri di conflitto.

La cerimonia e i presenti all'evento funebre

L'arrivo del feretro in chiesa è stato salutato da un lungo applauso della folla radunata all'esterno, tra cui era presente anche Decio, l'amato cane a cui il cronista era particolarmente legato. Alla cerimonia hanno preso parte la famiglia, composta dall'ex moglie Monica, dalla compagna Tiziana e dai tre figli Pietro, Marta e Kemal. Accanto ai parenti stretti si trovavano numerose autorità istituzionali e colleghi di lavoro, a testimoniare la stima universale verso la figura del giornalista.

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In prima fila erano seduti il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il presidente del Consiglio regionale del Fvg Mauro Bordin, il presidente del Veneto Luca Zaia, l'europarlamentare Anna Maria Cisint e le autorità locali. A rappresentare l'azienda per cui Capuozzo ha lavorato per tutta la carriera vi era una delegazione Mediaset guidata dal direttore generale informazione Mauro Crippa, affiancato dal direttore delle produzioni Videonews Carlo Gorla con la squadra di Giganti, protagonisti della storia, l'ultimo programma condotto dal giornalista.

I messaggi istituzionali e il ricordo delle qualità

Prima di entrare in chiesa, il presidente Fedriga ha ricordato la grande sensibilità di Capuozzo, sottolineando come negli scenari di guerra non tralasciasse mai l'aspetto umano, facendosi carico delle sofferenze delle vittime. Il suo impegno era volto a dare voce a chi non ne aveva, mantenendo alta l'attenzione sui drammi personali dentro i conflitti globali. Luca Zaia ha affermato che il giornalista si è guadagnato l'immortalità facendo grandi cose, elogiando la sua capacità di raccontare la realtà con verità e coraggio.

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Il testamento spirituale ai colleghi giornalisti

Durante l'omelia, il cappellano militare padre Mariano Asunis ha letto un messaggio che Capuozzo gli aveva affidato prima di morire, rivolto ai colleghi giornalisti. Le parole del giornalista sono state nette e dirette: non scendete a compromessi per il denaro, o per la convenienza del momento. La piena ricerca della verità resta la via maestra, anche quando è la più faticosa, ha recitato il testo letto dal cappellano, offrendo un ultima lezione di deontologia professionale.

Padre Asunis ha inoltre ricordato un intenso momento condiviso dopo che il giornalista aveva appreso della malattia: Capuozzo gli aveva chiesto di non confortare lui, ma di confortare tutti quelli che verranno a salutarmi e di' a tutti che ho voluto loro bene. Questa richiesta rivela la cura del giornalista per la sua comunità, preferendo dedicare energie al legame con chi lo stima piuttosto che cercare conforto personale in un momento di fragilità.

L'impatto duraturo del suo lavoro giornalistico

La presenza di figure come Mauro Bordin e Anna Maria Cisint sottolinea l'importanza che il lavoro di Capuozzo ha avuto a livello istituzionale e transnazionale. La sua carriera, legata indissolubilmente a Mediaset e a produzioni come Giganti, ha influenzato generazioni di reporter, imponendo standard etici rigidi e una sensibilità unica verso le vittime dei conflitti. La cerimonia a Udine non è stata solo un addio, ma un richiamo all'attualità del suo messaggio contro la banalizzazione del dolore e la mercificazione delle notizie.

Il lutto per Toni Capuozzo rappresenta un momento di verifica per tutto il settore, ricordando che la professione richiede coraggio e indipendenza. Le istituzioni presenti hanno confermato il suo ruolo di testimone privilegiato, mentre la famiglia, con Tiziana e i figli, porta avanti la memoria di un uomo che ha scelto la verità come bussola. Il messaggio finale letto da padre Mariano Asunis resterà un punto di riferimento per chiunque voglia esercitare il diritto di cronaca con dignità.