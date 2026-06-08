Tony Awards 2026: celebrazioni, record e riflessioni sociali sul palcoscenico di Broadway

La cerimonia dei Tony Awards 2026 ha premiato revival classici e nuove produzioni, stabilendo record di età e promuovendo messaggi di libertà di espressione e diritti trans.

I Tony Awards 2026 hanno coronato una serata memorabile, evidenziando il ritorno di classici del teatro americano e il trionfo di produzioni innovative. La cerimonia è stata condotta da una nota cantante pop, la quale, nel suo monologo d'apertura, ha sottolineato il legame tra le opere premiate e le tensioni politiche e sociali del nostro tempo.

Ha citato Ragtime e Liberation come esempi di lavori che mostrano come la storia possa ripetersi, ha menzionato Two Strangers (Carry a Cake Across New York) per illustrare la crescente divisione del Paese e ha ricordato Cats: The Jellicle Ball per evidenziare la perdita di diritti da parte della comunità trans. Con un tono ironico ha invitato il pubblico a difendere la libertà di parola, avvertendo che i poteri forti stanno esercitando pressione sul Primo Emendamento.

Il programma della serata ha premiato una serie di produzioni che hanno conquistato sia il pubblico che la critica. Il revival di "Death of a Salesman" di Arthur Miller ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti, con sei Tony, superando ogni altra produzione in gara. Laurie Metcalf, protagonista del dramma, ha confermato la vitalità dei grandi classici, dimostrando che questi riescono ancora a parlare al presente.

Il premio al miglior attore protagonista è stato vinto da un artista di 80 anni, che ha stabilito un nuovo record come il più anziano vincitore competitivo in una categoria attoriale, superando un primato di più di cinquant'anni. Ragtime ha celebrato il talento di Joshua Henry e Caissie Levy, premiati rispettivamente come miglior attore e migliore attrice nei musical, mentre il musical "Cats: The Jellicle Ball" ha conquistato riconoscimenti per regia, coreografia e costumi, con Qween Jean che è diventata la prima persona apertamente transgender a ricevere un Tony.

Il panorama dei premi ha inoltre messo in luce la capacità del teatro di sperimentare e reinventarsi. Il musical tratto dalla serie Apple TV+ è stato definito un'ode comica al periodo d'oro di Broadway; il suo creatore, Cinco Paul, è stato premiato per il libretto e la colonna sonora originale, mentre Doug Besterman e Mike Morris hanno ricevuto il riconoscimento per le orchestrazioni.

La produzione "The Lost Boys", un adattamento punk‑rock del cult horror del 1987, ha ottenuto premi per gli interpreti non protagonisti Ali Louis Bourzgui e Shoshana Bean, dimostrando che anche i generi più marginali possono trovare spazio sul grande palcoscenico. Infine, la protagonista femminile di molte dei lavori premiati ha espresso un messaggio di incoraggiamento alle donne e alle ragazze, invitandole a far sentire la propria voce e a credere nella possibilità di essere ascoltate in un mondo che, spera, diventerà più saggio.

Tra i riconoscimenti più significativi della serata troviamo: Best Revival of a Play per "Death of a Salesman"; Best Actress in a Leading Role in a Musical per Caissie Levy in "Ragtime"; Best Actor in a Leading Role in a Play per il veterano ottantenne; Best Book of a Musical per "Schmigadoon!

" di Cinco Paul; Best Orchestrations per Doug Besterman e Mike Morris nello stesso spettacolo; e Best Scenic Design of a Play per Chloe Lamford, ancora una volta dimostrando che il design scenico continua a svolgere un ruolo cruciale nella narrazione teatrale. La serata di chiusura dei Tony 2026 ha così ribadito la capacità di Broadway di riflettere le sfide contemporanee, celebrando al contempo la ricchezza del patrimonio teatrale americano





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