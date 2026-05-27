Tony Blair attacca il Labour: 'Il partito deve pivotare al Centro Radicale, non a sinistra o sulla Brexit'

L'ex premier Blair, in un saggio di 5.000 parole, esorta il Labour a concentrarsi su una piattaforma pragmatica e orientata al business, criticando le ambizioni di Starmer, Burnham e Streeting. La sua proposta di un 'Centro Radicale' scontra la richiesta di affrontare le disuguaglianze.

L'ex primo ministro britannico Tony Blair ha lanciato un duro attacco alla direzione del Partito Laburista , esortando il partito a evitare di spostarsi a sinistra o di cercare di invertire la Brexit per riconquistare il consenso.

In un saggio di oltre 5.000 parole pubblicato mentre il Labour prepara una possibile contesa per la leadership, Blair, premier dal 1997 al 2007, ha definito la strategia vincente quella del 'Centro Radicale', criticando implicitamente l'attuale leader Keir Starmer e i potenziali sfidanti Andy Burnham e Wes Streeting. Secondo Blair, i problemi del governo non sono legati alla personalità di Starmer o alla comunicazione, ma alla mancanza di un dibattito politico chiaro e ambizioso.

Ha avvertito che spostarsi ulteriormente a sinistra o perseguire un riavvicinamento all'Unione Europea sarebbe pericoloso, paragonando l'idea di reversed Brexit a una 'delusione perenne'. Ha invece proposto di posizionare il partito dalla parte delle imprese nella rivoluzione dell'IA, di puntare su energia a basso costo piuttosto che solo pulita, e di costruire una 'relazione strutturata e formale' con l'UE.

La sua analisi è stata respinta da Burnham, che ha accusato Blair di ignorare il ruolo centrale della disuguaglianza nell'alimentare il voto verso gli estremi e di non capire che le persone percepiscono il centro come incapace di migliorare le loro vite. Il dibattito interno al Labour si svolge in un contesto di bassi consensi per Starmer e della crescente minaccia rappresentata dal partito populista Reform UK





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