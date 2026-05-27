Tony Blair esorta il Partito Laburista a evitare derive a sinistra e a puntare sul Centro Radicale

L'ex premier britannico Tony Blair ha pubblicato un saggio di oltre 5.000 parole nel quale invita il Partito Laburista, guidato da Keir Starmer, a non spostarsi a sinistra o a inseguire il rientro nella UE, ma a costruire una piattaforma politica centrale e radicale, concentrandosi su temi come l'IA, l'energia a basso costo e una relazione strutturata con l'Europa. La sua presa di posizione, che critica indirettamente Starmer e potenziali rivali come Andy Burnham e Wes Streeting, accende il dibattito interno al partito in una fase di bassa popolarità e di ascesa del populismo.

L'ex primo ministro britannico Tony Blair ha rivolto un appello al Partito Laburista affinché eviti di spostarsi a sinistra o di cercare di invertire la Brexit , concentrandosi invece sulle politiche e sulla costruzione di un'area politica centrale e radicale.

La sua dichiarazione arriva in un momento di profonda riflessione interna al partito, guidato dal premier Keir Starmer, che sta affrontando una difficile fase di calo di consensi e di sfide da parte del partito populista Reform UK. Blair, che ha guidato il Labour a tre vittorie elettorali consecutive tra il 1997 e il 2007, ha espresso le sue considerazioni in un saggio di oltre 5.000 parole, nel quale analizza la situazione attuale e offre una prospettiva per il futuro.

Secondo Blair, il problema principale del governo non è la personalità di Starmer né la comunicazione, ma la mancanza di un dibattito politico chiaro e di una visione strategica. Egli sostiene che il Labour debba posizionarsi come 'Centro Radicale', abbracciando temi come la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, l'energia a costo accessibile e la costruzione di una relazione strutturata con l'Unione Europea.

Tuttavia, avverte che spostarsi ulteriormente a sinistra o puntare a un rientro nell'UE sarebbero errori strategici, in quanto non rispondono alle reali esigenze del Paese. Le reazioni alle affermazioni di Blair non si sono fatte attendere.

Andy Burnham, sindaco di Greater Manchester e possibile candidato alla leadership, ha criticato Blair per non aver affrontato adeguatamente il tema della disuguaglianza, sostenendo che le persone sono stanche di politiche che non hanno migliorato le loro condizioni di vita e che per questo si rivolgono a posizioni estreme. Anche Wes Streeting, ex ministro della Sanità, ha sottolineato la necessità di garantire che le forze di mercato servano la società piuttosto che dominarla.

Il dibattito interno al Labour riflette una più ampia crisi di identità e di direzione, con il partito che fatica a presentare una visione convincente agli elettori e a contrastare l'ascesa di formazioni populiste. La chiamata di Blair a un 'reset fondamentale' e a un approccio centrico rappresenta una sfida sia a Starmer che ai possibili successori, indicando la necessità di un rinnovamento profondo basato su politiche concrete e non su personalismi.

La situazione politica britannica rimane volatile, con il governo sotto pressione per rispondere alle sfide economiche, sociali e tecnologiche, e con il Labour chiamato a ridefinire la propria offerta politica per riconquistare la fiducia degli elettori





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