Tony Boy announces summer tour and new single

Tony Boy, the rapper from Padova, has announced a summer tour and a new single. The new single, 'Per la realizzazione di questo brano, l'artista di Padova, all'anagrafe Antonio Hueber nato nel 1999, ha deciso di affidarsi alle mani esperte del, dando vita a un pezzo che si distacca dai classici tormentoni estivi preconfezionati a cui siamo abituati. La canzone si sviluppa attraverso una linea melodica immediata, una topline capace di, ma mantiene intatta l'identità profonda che ha reso celebre il rapper. Tony Boy also announces a new album, which has already been certified gold and debuted at the top of the charts. The tour will start from North to South in Italy, with the first date in Bassano del Grappa on July 11, 2026.

Il rapper Tony Boy , originario di Padova e noto per il suo stile urbano, ha annunciato un tour estivo che partirà da Nord a Sud in Italia.

Il suo nuovo singolo inedito, intitolato 'Per la realizzazione di questo brano, l'artista di Padova, all'anagrafe Antonio Hueber nato nel 1999, ha deciso di affidarsi alle mani esperte del, dando vita a un pezzo che si distacca dai classici tormentoni estivi preconfezionati a cui siamo abituati. La canzone si sviluppa attraverso una linea melodica immediata, una topline capace di, ma mantiene intatta l'identità profonda che ha reso celebre il rapper.

Il testo si muove su un equilibrio precario tra il bene e il male, esplorando l'esatto momento in cui lee tutti gli equilibri saltano definitivamente. Tony Boy mette a nudo la voglia di cercarsi e la contemporanea necessità di sparire nel proprio abisso, descrivendo una complicità totalizzante con la naturalezza di chi non ha bisogno di inventarsi un personaggio, ma preferisce raccontare la realtà nuda e cruda.

Questa uscita arriva a coronamento di un inizio d'anno assolutamente fortunato per il rapper, che lo scorso 2 gennaio ha pubblicato l'album. Il disco, già certificato con l'oro, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/NIQ sia per gli album sia per i formati fisici, registrando la bellezza di oltre 15 milioni di streaming solo nella prima settimana e posizionandosi come. Una conferma dopo i traguardi degli anni passati con 'Umile', 'Nostalgia (export)' e 'Uforia'.

Riempire i palazzetti e finire in cima alle classifiche parlando apertamente di sofferenza e cura della salute mentale è la dimostrazione che la musica urban è diventataView full post on Instagram La pubblicazione di 'Cuore rotto' segna il passaggio ideale tra due momenti live importantissimi per la carriera dell'artista. Il cantante ha infatti appena concluso il suo trionfaleUn percorso che non ha cercato alcuna scorciatoia e che ha visto Tony Boy collezionare una serie di tutto esaurito, riempiendo la Fiera di Padova, il Palazzo dello Sport di Roma nella data del 13 maggio e facendo registrare per ben due volte il sold out all'Unipol Forum di Milano, oltre ai concerti affollatissimi di Napoli e Bologna.

Spazi enormi chesenza perdere mai quell'urgenza espressiva e quella verità che lo legano alla sua fan base. La prima data ufficiale è fissata per sabato 11 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, sul palco del Bassano Music Park a Prato Santa Caterina.

Successivamente, la carovana si sposterà venerdì 7 agosto a Majano, in provincia di Udine, per l'omonimo festival, prima di scendere in Sicilia giovedì 27 agosto al Velodromo di Palermo in occasione del Wave Summer Music. Il mese si chiuderà sabato 29 agosto a Empoli, in provincia di Firenze, per il Beat Festival.

Gli ultimi due appuntamenti al momento confermati sono previsti per martedì 8 settembre a Roma, nella suggestiva Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone all'interno del Roma Summer Fest, e infine venerdì 11 settembre a Bari presso la Fiera del Levante





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