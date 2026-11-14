Tony Effe e Ambrosini al Parco Sempione: il rapper si tesserato Fidal con Lorenzo Lotti

Tony Effe si è tesserato alla Fidal con il Team Sempredicorsa ASD di Lorenzo Lotti. A Milano, tra i 600 partecipanti, c'era anche Massimo Ambrosini per la sfida sportiva.

Il rapper Nicolò Rapisarda, noto professionalmente come Tony Effe, ha confermato la sua transizione definitiva nel mondo dell'atletica leggera. Dopo mesi di preparazione intensa e cambiamenti nello stile di vita, ha ufficializzato l'iscrizione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera ( Fidal). Questa mossa segna un punto di svolta nella carriera extra-musicale dell'artista milanese, che ora compete ufficialmente come atleta dilettantista.

Raduno al Parco Sempione con Ambrosini

Una conferma pubblica della sua nuova identità sportiva si è avuta durante un evento tenutosi al Parco Sempione a Milano. L'appuntamento, lanciato sui social network alle ore 11:00, ha attirato una folla consistente di appassionati. Tony Effe ha accolto circa 300 runner convinti dalla sua chiamata. Successivamente, il gruppo si è incrementato di altre 300 persone, raggiungendo un totale di seicento partecipanti. Il momento clou è stata la foto di gruppo scattata sotto l'Arco della Pace, in presenza anche dell'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini. L'atleta e imprenditore sportivo era presente per sostenere la carriera maratoneta che ha intrapreso, condividendo con i propri follower questa giornata dedicata allo sport.

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Allenamento con il Team Sempredicorsa

Il percorso atletico di Tony Effe non è un improvvisazione, ma il frutto di una programmazione precisa guidata dal supercoach Lorenzo Lotti. L'artista si è tesserato specificamente con il Team Sempredicorsa ASD, una società sportiva fondata dallo stesso Lotti. Lorenzo Lotti è un ultrarunner di alto livello, vincitore del campionato italiano dei 100 km nel 2023. Il loro rapporto professionale è nato da un'iniziativa presa dai social network del rapper, che ha deciso di contattare il tecnico per essere seguito nella preparazione. I due si sono incontrati di persona a Milano, dando il via a un ciclo di allenamenti strutturato e mirato.

La sfida Deejay Ten e la nuova disciplina

La prima grande verifica delle capacità fisiche del rapper è avvenuta alla manifestazione Deejay Ten. In quella occasione, Tony Effe ha completato la distanza di 10 chilometri, dimostrando di aver assimilato le tecniche corrette. Secondo le parole dello stesso Lorenzo Lotti, la prestazione è stata molto soddisfacente. Questo successo iniziale ha motivato la decisione di procedere con l'iscrizione federale. Per poter gareggiare ufficialmente in Italia, è infatti obbligatorio essere iscritti a una società sportiva e superare una visita medica. Entrambi questi requisiti sono stati soddisfatti, legando legalmente l'artista alla squadra di Lotti.

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Rinascita personale e futuro maratoneta

La corsa rappresenta per Tony Effe uno strumento potente di trasformazione personale e disciplina. Il rapper ha raccontato di aver sostituito le vecchie abitudini, come il fumo, con le uscite sportive. Ogni volta che sentiva il desiderio di fumare, sceglieva di fare una corsa al suo posto. Questa sostituzione comportamentale è iniziata a settembre e si è consolidata rapidamente, diventando un appuntamento fisso. Attualmente, l'allenamento avviene tre volte a settimana. Lotti definisce il suo allievo una persona precisa e motivata, capace di ispirare i giovani attraverso il suo esempio. Gli obiettivi futuri includono già il programma per una mezza maratona, details che rimangono al momento riservati.

Esperienze globali e impatto musicale

La preparazione atletica di Tony Effe non si limita alle strade milanesi. L'artista ha condiviso con i suoi follower momenti significativi del suo percorso, incluse corse con il passeggino della figlia Priscilla. Un'esperienza recente lo ha portato a Dengfeng, nella provincia cinese dell'Henan, per un ritiro presso la Shaolin Yongzhi Kung Fu School. Questo stage, intenso sia fisicamente che spiritualmente, è considerato fondamentale per la sua carriera. Lotti sostiene che questa disciplina e questa resistenza fisica lo aiuteranno enormemente nei prossimi tour musicali. La connessione tra la mente allenata e la performance artistica crea un circolo virtuoso che migliora sia l'atleta che il musicista.