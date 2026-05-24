Tony Effe e Giulia De Lellis: la storia d'amore e i comportamenti poco discreti dell'influencer

La coppia formata da Tony Effe e Giulia De Lellis, entrambi romani, si è formata a Milano e ha avviato una convivenza nel giro di poco tempo. La storia d'amore tra i due è stata accolta con curiosità e maliziosi commenti, mentre l'influencer in questione è stata descritta come una persona che segue Tony Effe in palestra e gli si è lasciata andare a comportamenti poco discreti.

Com'è che si dice?

'Tra moglie e marito non mettere il dito'. Ecco, Tony Effe e Giulia De Lellis non sono sposati (anche se lei vorrebbe tanto), ma il loro legame è solido, forte e profondo. A unirli c'è un grande sentimento e soprattutto Priscilla, la loro piccola e dolcissima primogenita. E poi l'ex gieffina, qualcuno ricorderà le sceneggiate con le Mosetti protagoniste, è sempre attenta e piuttosto gelosa.

Dunque dovrebbe stare ben attenta l'influencer che, stando a quanto riportato da Dagospia, si sarebbe invaghita così tanto del rapper romano da lasciarsi andare a comportamenti poco discreti. Nero su bianco, infatti, il sito di Roberto D'Agostino rivela che Tony Effe avrebbe una spasimante... di troppo.

'Tony Effe va in palestra vicino al cimitero monumentale di Milano e fuori c'è sempre appostata ad aspettarlo una nota 'influencer' che vediamo spesso in tv come, diciamo, opinionista', si legge sul sito. Quindi viene spiegato che lei gli andrebbe dietro, essendo iscritta nelle medesima struttura sportiva. E lui? Non se la fila minimamente.

'La ragazza ha una fissa per il rapper... '. Chi sarà? Ma soprattutto come reagirà Giulia De Lellis?

'Vai a giocare un po' più in là', qualcuno ricorda questa cit? Tony Effe e Giulia De Lellis: la rara foto con la piccola e quei messaggi sul matrimonio che accendono il gossipLa storia d'amore tra Giulia De Lellis (30 anni) e Tony Effe (35 anni) decolla a Milano - anche se entrambi sono romani - dove si riscoprono vicini di casa e avviano una convivenza nel giro di poco tempo.

I più maliziosi pensavano che sarebbero durati da Natale a Santo Stefano. E invece, tutto il contrario. La coppia si consolida con la nascita della. Le nozze?

L'ex di Uomini e Donne vorrebbe tanto ma, almeno per il momento, tutto tace. Arriverà o no la proposta





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