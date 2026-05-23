Top 5 programmi televisivi in Italia: soap turca vince, Fiorella Mannoia festeggia i 70 anni

La soap turca in onda su Canale 5 conquista 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9% e si aggiudica il primato, seguita dalla serata evento per festeggiare i 70 anni di Fiorella Mannoia, che registra 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share, e da altri programmi televisivi.

La soap turca in onda su Canale 5 conquista 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9% e si aggiudica il primato, seguita dalla serata evento per festeggiare i 70 anni di Fiorella Mannoia, che registra 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share, e da 'Propaganda Live' su La7 che raggiunge 772.000 spettatori e il 6.2%.

'Fratelli di Crozza' sul Nove con 979.000 spettatori e il 5.8%, 'Jurassic World' su Italia1 con 832.000 spettatori e il 5.4%, 'Delitti in Paradiso' su Rai2 con 869.000 spettatori e il 5%, mentre su Rai3 'Iddu – L’ultimo padrino' ottiene 407.000 spettatori e il 2.5%. La 'Ruota della Fortuna' su Canale 5 che totalizza 4.494.000 spettatori e uno share del 24.6%, seguita da 'Affari Tuoi' con 4.374.000 spettatori e il 24.1%.

Buon risultato per 'Otto e Mezzo' su La7 con 1.505.000 spettatori e l'8.4% mentre 'Un Posto al Sole' ottiene 1.274.000 spettatori e il 7.1%.

'N.C. I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 totalizza 1.043.000 spettatori e il 5.9% di share





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