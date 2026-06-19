Topi domestici e ratti bruni diventano resistenti ai rodenticidi: Rutgers University ricerca

Un gruppo di ricercatori della Rutgers University ha analizzato il Dna di topi domestici e ratti bruni campionati in diverse città della regione, rilevando una presenza massiccia di mutazioni che conferiscono resistenza ai rodenticidi. I topi sembrano adattarsi all'utilizzo dei veleni più rapidamente rispetto ai ratti, e la scienza non sa ancora se la maggior parte di queste mutazioni influiscano sulla suscettibilità ai veleni per topi.

Da anni tra gli specialisti di derattizzazione del Nord-Est americano gira voce di un fenomeno misterioso. In alcuni quartieri, infatti, i topi sembrerebbero farsi sempre più difficili da eliminare.

Le esche scompaiono come previsto, ma i roditori continuano ad aggirarsi indisturbati, come se stessero diventando immuni ai veleni per topi tradizionali. Leggenda metropolitana? Non proprio: un gruppo di ricercatori della Rutgers University ha analizzato il Dna di topi domestici e ratti bruni campionati in diverse città della regione, rilevando una presenza massiccia di mutazioni che conferiscono resistenza ai rodenticidi. Un adattamento evolutivo che evidentemente sta prendendo piede proprio sotto i nostri occhi





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