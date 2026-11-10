Tor Bella Monaca, consegnata la nuova palazzina e completato il primo lotto Pnrr

A Tor Bella Monaca completato il primo lotto di riqualificazione finanziato con i fondi Pnrr, con 52 appartamenti consegnati, nuovi ingressi su strada e spazi comuni.

Nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, nell'area R5, è stato concluso il primo lotto di lavori di riqualificazione finanziato con i fondi del Pnrr. Sono stati consegnati complessivamente 52 appartamenti e inaugurata una nuova palazzina, al termine del primo pacchetto di interventi che sta interessando il quadrante.

Il cantiere ha riguardato in primo luogo gli accessi alle abitazioni, che in passato si trovavano all'interno delle corti e che ora sono stati spostati verso la strada. Ogni scala dispone adesso di un ingresso autonomo, con numero civico e nuovo citofono.

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Come cambiano accessi e spazi nel quartiere

I lavori hanno spostato su strada gli ingressi delle abitazioni e assegnato a ogni scala un proprio numero civico. Il cambiamento è visibile anche per chi abita nelle palazzine interessate, perché ogni scala è ora identificabile dall'esterno.

Grazie ai cantieri sono stati sviluppati anche spazi esterni aggregativi, che saranno affidati in gestione ad associazioni e operatori sociali. Tra le attività previste figura un'area all'aperto per il gioco e lo sport, realizzata con materiali ecosostenibili.

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Gualtieri ha spiegato che il modello di riqualificazione delle periferie prevede non solo di aumentare le case popolari, ma anche di creare spazi di comunità. Nella R5, ha aggiunto Gualtieri, ogni scala ha ora il proprio ingresso e il proprio numero civico, con l'obiettivo di restituire dignità a tutti e investire di più dove c'è di meno.

Il programma da 137 milioni di euro

Il programma complessivo, del valore di 137 milioni di euro, interesserà 1.267 appartamenti e circa 4.500 abitanti. Finora, in diverse fasi, sono stati realizzati interventi su circa 400 alloggi, come ha sottolineato l'assessore all'urbanistica di Roma.

Il percorso è iniziato con lo sgombero di oltre 600 cantine ed è proseguito con gli spostamenti di più di 110 famiglie, ha sottolineato l'assessore alle Politiche abitative Martina Carbonaro. Il lavoro sulle abitazioni è quindi accompagnato da una serie di operazioni sociali e logistiche sul territorio.

Il programma è pensato come intervento su un quadrante ampio, con l'obiettivo di migliorare contemporaneamente le abitazioni, gli accessi e gli spazi comuni. Per i residenti, il cambiamento più diretto riguarda la vita quotidiana di chi entra e esce dalle scale, che ora non passano più dall'interno delle corti.

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Consegne delle chiavi e lavori fino al 2027

Le chiavi dei 32 nuovi alloggi saranno consegnate alle famiglie dopo la conclusione delle preassegnazioni, tuttora in corso. Gualtieri ha indicato che la consegna avverrà a breve.

La parte restante dei lavori, che include la riqualificazione delle corti nord e sud dell'area, terminerà nel 2027. Fino ad allora il cantiere proseguirà per completare il programma complessivo e per avviare la gestione degli spazi comuni affidati al terzo settore.

Il Comune di Roma e gli operatori coinvolti dovranno quindi gestire, nei prossimi mesi, due fasi parallele: l'assegnazione dei nuovi alloggi e la prosecuzione dei lavori nelle corti. Il calendario indicato dalle istituzioni prevede il completamento definitivo dell'intervento nel 2027.