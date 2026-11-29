Una donna di 53 anni ricoverata a Torino per gravi ustioni dopo aver bevuto detersivo per lavastoviglie scambiato per acqua al bar. Procedura penale in corso.

Una donna di 53 anni è stata ricoverata in condizioni gravi presso l'ospedale di Torino dopo aver ingerito per errore un liquido caustico al posto dell'acqua. L'incidente si è verificato al bancone di un locale pubblico, dove il dipendente ha confuso una bottiglia contenente acqua frizzante con un'altra contenente detersivo per lavastoviglie. La cliente ha bevuto la sostanza scambiandola per un caffè servito in una piccola caraffa, nota comunemente come shottino, subendo danni significativi alla salute.

La dinamica dell'incidente e il rischio per la salute

Il liquido incolore e inodore, identificato come detersivo per lavastoviglie della marca Michelle Valentino, è stato versato nel contenitore sbagliato dal personale del bar. Non appena la donna ha assaggiato la bevanda, ha percepito un sapore anomalo nella bocca, seguito immediatamente da nausea e vomito. Nonostante l'immediata reazione, l'ingestione era già avvenuta e la sostanza caustica era arrivata fino allo stomaco. La gravità della situazione ha richiesto l'intervento tempestivo del sistema di emergenza 118.

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Le cure mediche e le conseguenze fisiologiche

La paziente è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria a Torino. I medici hanno rilevato gravi lesioni al cavo orale, all'esofago e allo stomaco a causa dell'azione chimica del detergente. Attualmente, la donna è ricoverata nel reparto di Medicina e non è in grado di assumere cibi solidi per via orale. Il suo avvocato ha inviato una lettera di diffida al locale per richiedere un risarcimento danni, mentre la vittima attende di leggere i referti medici completi prima di formalizzare eventuali denunce penali.

Le responsabilità legali e le dichiarazioni

Il titolare del bar e il dipendente al bancone hanno ammesso l'errore nella preparazione della bevanda. Le autorità potrebbero contestare agli stessi la figura giuridica di lesioni colpose. La famiglia della vittima ha scelto di procedere cautamente, affidandosi a un legale che sta valutando la strategia migliore basata sull'evoluzione delle condizioni di salute della paziente. L'incidente ha sollevato questioni sulla sicurezza degli ambienti pubblici e sulla formazione del personale addetto alla somministrazione di bevande.

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Impatto sociale e misure di prevenzione future

Questo caso evidenzia l'importanza critica della corretta etichettatura e conservazione di sostanze pericolose nelle attività commerciali. I detersivi, pur essendo inodori e trasparenti, rappresentano un pericolo mortale se confusi con liquidi commestibili o bevande. Le autorità sanitarie e le associazioni dei consumatori stanno richiamando l'attenzione sulla necessità di protocolli rigorosi per prevenire errori umani che possono avere conseguenze irreparabili sulla salute delle persone.

Prospettive legali e risarcimento del danno

La procedura legale è appena iniziata, con la fase iniziale focalizzata sulla documentazione medica e sulla valutazione del danno biologico subìto dalla donna. Il risarcimento comprenderà le spese mediche, il danno morale e la perdita di capacità lavorativa temporanea. Il caso potrebbe stabilire un precedente per la responsabilità civile delle attività di ristorazione in materia di sicurezza alimentare e gestione degli ingredienti.