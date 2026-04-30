Torino, Cairo valuta Gattuso: futuro incerto per D’Aversa

Il presidente del Torino Urbano Cairo non conferma Roberto D’Aversa e pensa a Gennaro Gattuso per la panchina granata. Contatti già avviati con l’ex allenatore del Napoli.

La stagione del Torino , pur concludendosi con una nota positiva e una salvezza ampiamente assicurata, lascia aperti interrogativi sul futuro della panchina granata. Il presidente Urbano Cairo , infatti, non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo alla conferma di Roberto D’Aversa , l’allenatore che ha guidato la squadra nella seconda parte della stagione, subentrando a Marco Baroni a febbraio.

Nonostante i risultati incoraggianti ottenuti nel finale di campionato, Cairo sta valutando attentamente diverse opzioni per la prossima annata, considerando anche profili alternativi che potrebbero portare una nuova dinamica all’ambiente torinista. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spicca quello di Gennaro Gattuso. Le riflessioni di Cairo su Gattuso non sono recenti; il presidente del Torino ha già espresso interesse per l’ex centrocampista e allenatore in passato, almeno in due occasioni precedenti.

I contatti tra la dirigenza granata, in particolare con il direttore sportivo Petrachi, e lo stesso Gattuso sono già stati avviati, suggerendo un interesse concreto e una potenziale trattativa in corso. L’esperienza di Gattuso, la sua leadership e la sua capacità di motivare i giocatori rappresentano elementi che Cairo sta valutando attentamente, alla ricerca di una figura che possa rilanciare il Torino e portarlo a obiettivi più ambiziosi.

La decisione finale dipenderà da una serie di fattori, tra cui le aspettative del presidente, le richieste di Gattuso e la disponibilità di altri allenatori sul mercato. La situazione è fluida e in continua evoluzione, con Cairo che si prende il tempo necessario per analizzare tutte le opzioni prima di prendere una decisione definitiva. L’obiettivo primario è quello di individuare la figura più adatta a guidare il Torino nella prossima stagione, garantendo stabilità, crescita e risultati positivi.

L’arrivo di D’Aversa a febbraio, in sostituzione di Baroni, è stato inizialmente visto come una soluzione temporanea per stabilizzare la squadra e garantire la salvezza. Il contratto firmato dall’allenatore prevedeva una durata fino al termine della stagione, senza alcuna opzione di rinnovo automatico. D’Aversa ha saputo rispondere positivamente alle aspettative, ottenendo risultati importanti che hanno permesso al Torino di raggiungere l’obiettivo della salvezza con un margine di sicurezza.

Tuttavia, la mancanza di un accordo per il rinnovo del contratto e la valutazione di Cairo su altri profili indicano che la sua permanenza sulla panchina granata non è scontata. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, tenendo conto dei risultati ottenuti, delle prospettive future e delle esigenze del club. La dirigenza del Torino sta lavorando per costruire una squadra competitiva e ambiziosa, in grado di affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.

La scelta dell’allenatore rappresenta un passo fondamentale in questo processo, e Cairo è determinato a individuare la figura più adatta a guidare il Torino verso nuovi successi. La situazione è delicata e richiede una valutazione attenta e ponderata, ma l’obiettivo è chiaro: garantire un futuro solido e prospero al club granata. La speranza dei tifosi è quella di vedere un Torino protagonista e in grado di competere ai massimi livelli





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