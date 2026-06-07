Torino, confermata la condanna per Makka Sulaev: nove anni per l'omicidio del padre in legittima difesa

La Corte d'assise d'appello di Torino ha ridotto la pena per la giovane cecena che uccise il padre a coltellate nel marzo 2024. La sentenza riconosce l'ipotesi di legittima difesa, ma non esclude responsabilità penale. La ragazza torna libera dopo aver scontato la misura cautelare. Il processo ha visto l'audizione di registrazioni audio che documentano la violenza domestica e la reazione della figlia.

Il processo di appello a Torino ha confermato la condanna per Makka Sulaev , la ventenne cecena che il 1° marzo 2024 a Nizza Monferrato uccise il padre Akyhad con due coltellate durante una lite familiare.

La Corte di assise d'appello ha ridotto la pena a nove anni e quattro mesi, già scontata in parte, e ha disposto il suo ritorno in libertà, revocando l'obbligo di firma. La difesa aveva sostenuto la legittima difesa. L'udienza è stata aperta dall'ascolto di registrazioni audio scioccanti effettuate da uno dei fratellini presenti, che documentano le urla, le minacce e i colpi, fino al momento critico in cui la giovane interviene per cercare di proteggere la madre.

Una testimone oculare, Martina B., ha descritto la scena di terrore vissuta in casa mentre cercava di aiutare i bambini con i compiti, raccontando di aver chiamato il 112 e di aver aperto successivamente la porta di casa ai carabinieri dopo che l'uomo era caduto a terra. Makka, presente in aula, ha reagito con dolore all'ascolto dei nastri, coprendosi le orecchie. La ragazza, attualmente in libertà, sta studiando per ottenere un diploma.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa e sulla violenza domestica, con specifico riferimento a contesti culturali complessi





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