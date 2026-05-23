Torino-Juventus: derby decisivo per Champions League: scenderanno in campo con la Maglia Valentino Mazzola

Una situazione bizzarra da unsurpassare, una saga che potrebbe avere un lieto fine irripetibile dopo vent'anni di assembramento di sconfitte, un derby che potrebbe cambiare l'esito della Champions League, e una squadra che indosserebbe la maglia di Valentino Mazzola. Tutto questo e molto altro, su Torino-Juventus e la H2H tra i due storici rivali...

Ricorreva giusto pochi giorni fa il cinquantesimo anniversario de L'ultimo scudetto del Torino , conquistato dai ragazzi allenati da Gigi Radice il 16 maggio 1976. A oggi, un'impresa irripetibile... e da come butta non si intravede all'orizzonte la seppur minima possibilità che la squadra granata possa ripetersi.

Anche per questo, il titolo conquistato mezzo secolo fa, a ventisette anni dall'ultimo scudetto assegnato al Grande Torino, resta un trofeo di quelli destinati a entrare nella Storia (almeno del calcio). Ora, per una bizzarra congiunzione astrale, o se preferite per via dei non felicissimi risultati sportivi inanellati dalla Juventus di Spalletti, il derby fissato per l'ultima giornata di campionato potrebbe rivelarsi decisivo per escludere la squadra bianconera dalla Champions League... che potrebbe avvenire comunque al di là del risultato della sfida torinese – basta che le dirette rivali nella corsa per la massima competizione europea vincano le rispettive partite – ma che una vittoria del Torino renderebbe inevitabile.

Il problema è che nel corso dell'ultimo ventennio i granata hanno vinto un unico derby, nell'Anno Domini 2015. Per il resto hanno inanellato una lunghissima, assai frustrante serie di sconfitte, intervallate da sporadici pareggi. Coloro i quali oggi vestono la Maglia già di Capitan Valentino Mazzola potrebbero dunque entrare a loro volta nella Storia (almeno del calcio)... e intanto perché si tornerebbe a vincere il derby dopo undici anni.

Ci vorrebbe dunque qualcuno che a coloro i quali domenica sera scenderanno in campo con indosso la Maglia spiegasse l'importanza non solo simbolica della posta in gioco: della serie questa sera ragazzi in granata potete fare la Storia (almeno del calcio). Ma dubitiamo che i ragazzi in questione comprendano l'importanza di tutto ciò per chi da una vita tiene per il Toro: oggi come oggi, si sa, una maglia vale l'altra.

L'importante è portare a casa lo stipendio (e, al triplice fischio che chiuderà l’ennesima stagione buttata, partire per le vacanze). Destra contro sinistra. La feroce guerra francese su libri e film (altro che Italia





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