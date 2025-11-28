Scopri dove vedere Torino Lazio in diretta TV il 28 novembre. Analisi diritti Sky, DAZN, NOW e dettagli tecnici per seguire il match di Serie A in alta definizione.

La tredicesima giornata di Serie A offre un appuntamento di altissimo profilo con l'incontro tra Torino e Lazio. La sfida si disputerà sabato 28 novembre 2025 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00 in un contesto di grande tensione tattica e competitiva. Questa partita rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre nella corsa alla salvezza e ai posti Europei.

Diretta TV: Sky Sport Detiene i Diritti

Sky Sport è la piattaforma principale che detiene il pacchetto dei diritti televisivi per questa specifica partita. La rete trasmette l'evento in esclusiva assoluta, garantendo la visione di sette delle dieci partite di ogni turno di campionato. Gli abbonati possono accedere al match tramite i canali lineari tradizionali o attraverso il servizio di streaming NOW. Questa copertura garantisce una qualità dell'immagine superiore, incluso il formato 4K, per gli utenti con connessione adeguata.

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DAZN e NOW: Opzioni di Streaming Disponibili

Sebbene Sky detenga i diritti principali, anche DAZN Italia è presente nel panorama della trasmissione calcistica nazionale. DAZN trasmette tre partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi sugli incontri di cartello del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 18.00 e del lunedì alle 20.45. Per questa specifica partita delle 18.00, l'attenzione è tutta su Sky, ma gli utenti che preferiscono lo streaming potrebbero valutare l'abbonamento NOW. Il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: tre partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il tennis internazionale.

Il Contesto della Partita e le Squadre

Il Torino di Ignazio Abate arriva da una sconfitta per 1-0 contro il Napoli, maturata sabato scorso al Maradona. Il gol di McTominay al 72' ha deciso una gara in cui i granata hanno colpito anche una traversa con Mandragora. In classifica, la squadra è posizionata al tredicesimo posto. La Lazio di Gennaro Gattuso è invece la capolista del campionato. Non ha ancora perso in stagione e nell'ultimo turno ha battuto il Lecce 3-0 all'Olimpico. Tijjani Noslin è stato tra i protagonisti di questo avvio.

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Accesso e Tecnologie di Visione

L'accesso alle partite di Serie A è semplificato attraverso diverse tecnologie. Essendo NOW una piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse partite trasmesse sui canali lineari. Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet. È accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale. Questa flessibilità consente agli utenti di seguire la partita da qualsiasi parte del mondo, bypassando eventuali blocchi geografici regionali se si utilizzano strumenti specifici come le VPN.

Piani Abbonamento e Contenuti Aggiuntivi

Il piano Standard di NOW non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite. Tra queste vi sono LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo. Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla Square. Sono disponibili documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati. Questa ricchezza di contenuti rende l'esperienza di visione molto più completa rispetto alla semplice trasmissione della partita in diretta.