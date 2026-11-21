Daniele Leo, dipendente del Manhattan Pub, è stato arrestato per l'omicidio del proprietario Francesco Zangari avvenuto il 20 novembre a Torino per cause violente.

La polizia di Stato ha chiuso l'indagine sull'omicidio brutale avvenuto nel Manhattan Pub, un locale storico situato in via Errico Giachino a Torino. Il proprietario, Francesco Zangari, di 66 anni, è stato trovato privo di vita all'interno della sua attività commerciale la mattina del 20 novembre. L'ipotesi investigativa più solida indica Daniele Leo, un dipendente di 43 anni, come l'autore materiale della dinamica che ha portato alla morte del titolare.

La ricostruzione dei fatti, sviluppata dagli agenti della polizia di Stato, sottolinea come la dinamica sia iniziata con una discussione tra i due uomini rimasti soli nel locale. Questo scambio verbale è rapidamente degenerato in una violenta colluttazione fisica che ha travolto sia l'ambiente interno del pub sia il piazzale retrostante.

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Dettagli della dinamica criminosa

Durante la colluttazione nel piazzale esterno, Francesco Zangari ha subito una sopraffazione fisica da parte del dipendente. Secondo le indagini, Daniele Leo ha colpito ripetutamente il 66enne con calci e pugni, infliggendo lesioni tali da causarne il decesso. La violenza è stata particolarmente intensa e si è conclusa con la morte della vittima sul posto.

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Il medico legale, dopo aver analizzato il corpo di Francesco Zangari, ha confermato che la causa della morte è stata violenta. Tale refuto tecnico supporta pienamente l'ipotesi di omicidio piuttosto che di eventi accidentali o naturali. La presenza di lividi e traumi fisici ha fornito elementi chiari per la valutazione forense del caso.

Una volta stabilita la causa del decesso, gli agenti hanno concentrato le operazioni di ricerca sul presunto responsabile. Daniele Leo è stato localizzato nelle immediate vicinanze del luogo del delitto, dimostrando come la fuga fosse stata breve o inefficace. La rapidità dell'arresto ha permesso di garantire l'ordine pubblico e di non disperdere indizi cruciali per la ricostruzione completa.

Accusa formale e posizioni in causa

Daniele Leo è attualmente accusato del reato di omicidio pluriaggravato, una qualifica che riflette la gravità degli atti commessi e le circostanze specifiche dell'aggressione. L'arresto definitivo avviene dopo che la polizia ha raccolto testimonianze e prove circostanziali che collegavano il 43enne alla scena del crimine.

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Nonostante l'arresto, i motivi specifici che hanno scatenato la lite rimangono parzialmente inquadrate ma non ancora completamente chiariti dal pubblico. La motivazione profonda della discussione iniziale non è stata dettagliata nelle comunicazioni ufficiali, mantenendo un'ombra di incertezza sulle tensioni precedenti all'esplosione di violenza nel pub.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

La morte di Francesco Zangari ha scosso la comunità torinese, considerando la sua lunga storia di proprietario del locale in via Errico Giachino. L'evento ha portato a un'indagine accelerata e a una reazione immediata delle forze dell'ordine per proteggere la zona e garantire giustizia.

Con l'arresto di Daniele Leo, il caso entra ora nella fase giudiziaria standard, dove la procura valuterà gli elementi raccolti per il processo. Si attendono i prossimi sviluppi processuali che chiariranno ulteriormente il contesto psicologico e le motivazioni che hanno portato a questo tragico epilogo a Torino.