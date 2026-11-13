Torino perde stella Michelin 2027: Cannavacciuolo e Paroni ammettono errori

La guida Michelin 2027 toglie la stella al bistrot di Cannavacciuolo e Paroni. Lo chef riconosce colpe per i cambi in cucina e punta alla riconquista.

La guida Michelin 2027 ha ufficialmente tolto la stella al bistrot di Torino fondato nel 2017 dallo chef Luca Cannavacciuolo e dalla moglie Cinzia Primatesta. La cerimonia di presentazione si è tenuta ieri, giovedì 12 novembre, al Teatro municipale di Piacenza, confermando la perdita del riconoscimento per l'attività torinese.

Dettaglio evento guida Michelin 2027

Il bistrot ha perso il prestigiato traguardo dopo sei anni di attività, segnando un momento significativo nella storia gastronomica della città. La decisione è stata resa nota durante l'evento ufficiale che ha visto il conferma di 382 ristoranti stellati nel Paese. Il locale, aperto nel 2017, non figura più tra gli stabilimenti premiati nell'edizione 2027.

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Responsabilità e cambi in cucina

Luca Cannavacciuolo ha riconosciuto pubblicamente gli errori commessi dal team durante la gestione del locale. Lo chef ha indicato negli avvicendamenti frequenti in cucina un fattore penalizzante che ha influito negativamente sulla qualità percepita. Ha dichiarato a La Stampa che ci sono stati passaggi da chef che hanno svantaggiato la struttura torinese.

Obiettivo riconquista e nuove sfide

Cannavacciuolo non ha nascosto il dispiacere per la decisione ma ha delineato un piano chiaro per il futuro del ristorante. Ha definito Torino come un figlio che va curato, un punto di partenza per una nuova sfida. L'obiettivo è portare nuovamente il locale nel mondo stellato attraverso un lavoro costante e un miglioramento continuo.

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Altre perdite nel panorama italiano

Il contesto della guida 2027 ha registrato altre notable variazioni nel panorama enogastronomico nazionale. Villa Crespi, ad esempio, ha confermato le tre stelle Michelin, mantenendo il suo status di eccellenza. Parallelamente, Luca Cannavacciuolo ha espresso dispiacere per la situazione dell'amico Mauro Uliassi.

Impatto su Senigallia e futuro

Il ristorante di Senigallia guidato da Mauro Uliassi è passato da tre a due stelle Michelin nell'ultima edizione. Questa perdita riflette le dinamiche competitive e gli standard elevati imposti dalla guida. La reazione di Cannavacciuolo evidenzia la solidità delle relazioni nel settore e la consapevolezza delle sfide comuni.