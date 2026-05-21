Torino, professore Gobetti: la scomparsa di una professoressa a 59 anni

Paola Valpreda, docente del liceo scientifico Gobetti di Torino, è stata trovata senza vita nel suo appartamento dopo alcune ore dal ricovero all'ospedale Maria Vittoria. I carabinieri hanno avviato un'inchiesta per identificare le cause dell'incidente mortale e per ricostruire le ultime ore della 59enne.

Fabio Caressa: Ò io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a metà. Money Road? Funziona perché è un reality autentico". Dimessa dall'ospedale, è morta poco dopo a 59 anni.

Ora dovrà essere fatta chiarezza: i familiari vogliono capire cosa è successo. Paola Valpreda, professoressa di lettere di 59 anni del liceo scientifico Gobetti di Torino, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Luigi Cibrario, nel capoluogo piemontese, dove viveva sola. In base ai primi riscontri, poche ore prima del decesso la donna era stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, dove si era recata in ambulanza dopo aver accusato problemi di salute.

Dopo l'intervento dei carabinieri che hanno rinvenuto il corpo senza vita della 59enne, sulle cause della morte la pm di Torino Rossella Salvati ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sul corpo, che verrà eseguita venerdì 22 maggio





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